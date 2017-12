Hochzeit am 19. Mai 2018 Das sind die Verlobungsfotos von Prinz Harry und Meghan Markle

Osnabrück. Darauf haben Fans der Royals weltweit seit Bekanntgabe der Verlobung gewartet: die offiziellen Verlobungsfotos von Prinz Harry und seiner Meghan.

Er in klassischem Anzug mit Krawatte in blau, sie trägt ein langes Kleid in schwarz. Der Rock in Tüll, oben ist das Kleid leicht transparent. Drei Fotos hat der Palast am Freitagnachmittag veröffentlicht und auch über die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Twitter und Instagram geteilt.

Drei romantische Fotos zur Verlobung von Prinz Harry (33) und der US-Schauspielerin Meghan Markle (36) sind am Donnerstag in London veröffentlicht worden. Foto: AFP/Alexi Lubomirski/Kensington Palace

Natürlich stets prominent im Bild: der Verlobungsring, den Harry mit Diamanten seiner verstorbenen Mutter Diana selbst entworfen hat. Die Fotos entstanden auf dem Gelände von Schloss Windsor. Harry und Meghan haben sich am 27. November 2017 verlobt und wollen am 19. Mai 2018 in Windsor westlich von London heiraten. (mit dpa)