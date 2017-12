Katastrophe im Fitnesszentrum In Sauna eingeschlossen: 28 Tote bei Brand in Südkorea

In Sauna eingeschlossen: 28 Tote bei Brand in Südkorea MEC öffnen

Feuerwehrmänner vor dem brennenden Gebäude im südkoreanischen Jecheon. Foto: Kim Hyung-Woo

Seoul/Jecheon. Für fast 30 Südkoreaner endet der Besuch eines Fitnesszentrums tödlich. In dem mehrstöckigen Gebäude in der Stadt Jecheon fressen sich die Flammen vom Erdgeschoss durch das Gebäude nach oben. Die meisten Opfer befanden sich im zweiten Stock in einer Sauna.