Seltener Fund Spaziergänger entdecken toten Blauhai am Strand von Sylt

Sylt. Spaziergänger haben einen toten Blauhai am Strand von Sylt gefunden. Blauhaie gelten als eine der für den Menschen potenziell gefährlichen Haiarten.

Mittwochabend meldeten Spaziergänger am Strand in Rantum einen seltenen Fund: Ein 2,25 Meter langer Blauhai lag tot im Sand auf Höhe Strandübergang Tadjem Deel. Sie alarmierten sofort die Mitarbeiter der Schutzstation Wattenmeer in Hörnum: „Wir konnten es erst nicht glauben, bis wir die ersten Fotos von dem Tier gesehen haben, die uns die Finder per E-Mail geschickt haben“, berichtet Frithjof Pölzing von der Schutzstation Wattenmeer über den nächtlichen Einsatz. Schnell sei klar gewesen, dass es sich bei dem angespülten Tier um einen Blauhai handelt. „Das sieht man gut an der prägnanten Zacke in der Schwanzflosse“, so Pölzing.

Die Freiwilligen der Schutzstation Wattenmeer verständigten den Sylter Seehundjäger Thomas Diedrichsen, der ebenfalls sehr überrascht von dem Fund war. „So ein Blauhai kommt in der Nordsee eher selten vor, vor allem in dieser Jahreszeit“, so Diedrichsen gegenüber der Sylter Rundschau. Es handle sich bei dem Sylter Exemplar um ein junges Männchen, erklärt er. „Er war sehr schlank, daher nehme ich an, dass er verhungert ist, genaueres wird aber eine Untersuchung ergeben“. Diedrichsen habe das Tier vermessen, eingetütet und mitgenommen. Donnerstagmorgen wurde es von Mitarbeitern des Institus für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) abgeholt, um genauer untersucht zu werden.

Der Blauhai erreicht normalerweise eine Körperlänge von etwa 3,40 Metern, kann in Einzelfällen jedoch auch deutlich größer werden. Sehr häufig ist er dabei im Nordatlantik von der Südküste Großbritanniens bis zum Senegal sowie um die Azoren, die Kanarischen Inseln, die Kapverden und Madeira. Außerdem besiedelt er das Mittelmeer und kommt als Sommergast auch in der Nordsee sowie dem Skagerrak und den Gewässern vor Norwegen vor.

Der Blauhai frisst als großer Hochseehai fast alles, was er erbeuten kann. Den Hauptteil seiner Nahrung stellen dabei Fische jeder Größe dar, überwiegend Schwarmfische wie Heringe, Makrelen, Sardinen oder auch Thunfische. Außerdem jagt er Kopffüßer und auch kleinere Haiarten.

Zugleich gilt der Blauhai als eine der für den Menschen potenziell gefährlichen Haiarten. Es gibt mehrere Berichte von Haiattacken durch diese Art auf badende oder tauchende Menschen sowie auf Boote. Dabei ist anzunehmen, dass die Haie die Menschen für eine zu überwältigende Beute hielten. Aufgrund ihres Lebensraumes, der im Normalfall nicht in den Küstenbereichen liegt, sind diese Angriffe jedoch äußerst selten.