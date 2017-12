Königshäuser Weihnachten royal - So feiern Königs

Berlin. Afternoon Tea bei der Queen, ein Urlaub in Australien oder offizielle Verpflichtungen: Die Royals verbringen Weihnachten ganz unterschiedlich. Hier einige Einblicke.

Was genau bei Königs unterm Weihnachtsbaum passiert und wie die Bescherung ausschaut - das ist natürlich streng geheim.

Aber mehrere Königshäuser geben trotzdem Einblick, wie sie feiern, einige zeigen sich während der Festtage auch der Öffentlichkeit. In diesem Jahr gibt es zu Weihnachten auch ein paar royale Premieren.

GROSSBRITANNIEN: Die britischen Royals feiern Weihnachten wie jedes Jahr auf dem ostenglischen Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk. Die Familie trifft sich am 24. Dezember zum Afternoon Tea bei der Queen. Anders als die meisten Kinder in Großbritannien dürfen sich Prinz George und Co. schon an Heiligabend über ihre Geschenke freuen - eine Tradition, die auf die deutschen Vorfahren der Queen zurückgeht. Britische Kinder dürfen erst am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags auspacken.

Anzeige Anzeige

Am 25. Dezember steht in Sandringham ein Gottesdienstbesuch auf dem Programm; der Kirchgang gerät regelmäßig zum Schaulaufen der Royals. Dieses Mal werden sich wohl alle Augen auf US-Schauspielerin Meghan Markle (36) richten. Sie darf das erste Mal dabei sein - und das kaum vier Wochen nach der Verlobung mit Prinz Harry (33). Pflicht dürfte für alle Royals die Weihnachtsansprache der Queen sein, die am Nachmittag des 25. Dezembers im Fernsehen übertragen wird. Auch Prinz William und Herzogin Kate (beide 35) planen, bei dem Gottesdienst dabei zu sein. Traditionell feiern sie das Fest mit ihren Kindern teils auch bei Kates Eltern, den Middletons.

DÄNEMARK: Die dänische Königin Margrethe und ihr Mann, Prinz Henrik, feiern Weihnachten in diesem Jahr zu zweit ohne Kinder und Enkelkinder. Sie verbringen die Feiertage auf Schloss Marselisborg in Aarhus. Ihre Kinder dagegen zieht es ins Ausland: Kronprinz Frederik, seine Frau Mary und die vier Kinder fliegen zu Marys Familie nach Australien. Auch Prinz Joachim und seine Frau Marie fahren mit den beiden Kindern weg. Erst im September hatte die Königsfamilie öffentlich gemacht, dass Prinz Henrik unter Demenz leidet und um Ruhe für den Prinzen gebeten. Er hat sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

SPANIEN: König Felipe VI. (49) ist in den Tagen vor Weihnachten immer damit beschäftigt, seine Ansprache vorzubereiten, die an Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ansonsten stehen bei Felipe und Königin Letizia (45) normalerweise keine offiziellen Termine während der Feiertage an, sie begehen sie meist mit den Töchtern Leonor (12) und Sofía (10) im Familienkreis in Madrid. Manchmal besuchen die vier auch eine Theateraufführung oder ein Ballett. Im vergangenen Jahr seien sie kurz vor Heiligabend „inkognito“ ins Kino gegangen und hätten den Kassenschlager „Rogue One: A Star Wars Story“ geschaut, wie Medien berichtet hatten.

SCHWEDEN: In Schweden gibt es gleich doppelten Grund zum Feiern: Einen Tag vor Heiligabend, am 23.12., wird Königin Silvia 74 Jahre alt. Wie genau die Familie Weihnachten verbringen will, wird nicht verraten. Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihre Familie verschickten schon in der Woche vor Weihnachten mit einem Video Grüße aus dem Schnee. Prinzessin Estelle (5) und ihr Bruder Oscar (1) sausen darin mit ihren Eltern auf dem Schlitten einen Hügel herunter. „Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr“, wünscht Estelle. Zum Abschluss des auf der YouTube-Seite des Königshauses veröffentlichten Videos sitzt die Familie spielend vor dem Kamin - umgeben von schwedischem Weihnachtsschmuck mit Wichteln, Kerzen und Gebäck.

NORWEGEN: König Harald und Königin Sonja feiern Weihnachten wie immer auf ihrem privaten Winterlandsitz. In diesem Jahr sind Kronzprinz Haakon, Mette-Marit und die beiden Kinder nicht dabei. Sie feiern zuhause und zusammen mit Mette-Marits Familie - vorher besuchen sie eine Weihnachtsfeier für Obdachlose und Bedürftige. Alleine ist das Königspaar an Heiligabend trotzdem nicht: Dieses Jahr feiern ihre ältere Tochter Märtha Louise und ihre drei Mädels mit, wie der Palast der Nachrichtenagentur NTB mitteilte. Eingeladen ist auch der Vater der Kinder, Ari Behn - trotz Trennung im vergangenen Jahr.

BELGIEN: König Philippe hält seine alljährliche Weihnachtsrede am 25. Dezember. Das ist sein einziger öffentlicher Auftritt rund um Weihnachten. Wie er, seine Frau Mathilde und die vier Kinder die Festtage verbringen, bleibt geheim.