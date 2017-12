Neue Tradition gesucht Wenn Heiligabend plötzlich anders ist

Osnabrück. Jeder hat so seine Traditionen, wenn es darum geht, wie man den Heiligabend verbringt. 2016 war der erste, nachdem ich mit meinem Freund zusammengezogen bin – und der lief irgendwie schief. Nun zeigt sich: Alte Traditionen aufzugeben und eine gemeinsame zu entwickeln, ist gar nicht so leicht.

Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag: Eigentlich ist das Fest der Liebe ganz einfach – zumindest, wenn man so feiert, wie man immer feiert. Doch in diesem Jahr muss es anders werden. Die Frage ist nur, wie. Vergangenes Weihnachten war das erste, nachdem mein Freund und ich zusammengezogen waren. Wir hielten es so wie immer – mit dem Ergebnis, dass unter unserem Baum schon mittags die Geschenke lagen, wir unsere eigene Bescherung aber erst am 25. Dezember zelebrieren konnten. Nach den Besuchen bei unseren Familien waren wir erst nach Mitternacht zuhause und schliefen auf der Couch neben dem schön geschmückten Tannenbaum mit den noch immer eingepackten Geschenken darunter ein.

Es wird anders

So leicht die Entscheidung fiel, etwas zu verändern, so schwierig ist die Umsetzung. Schließlich hat jeder seine eigenen Traditionen, aus denen wir unsere gemeinsame entwickeln müssen. Feiern wir nur für uns oder besuchen wir später gemeinsam unsere Familien? Gehen wir in die Kirche? Und, ganz wichtig: Was gibt es zu essen? Hier prallen ein festliches Mahl auf Kartoffelsalat und Bockwürstchen, die bei meiner Familie an Heiligabend immer auf den Tisch kamen. Anschließend war bei uns Zeit für die Bescherung. Am ersten Weihnachtsfeiertag ging es mit Allemann mittags essen, danach zauberten Oma oder Mama erst Kuchen und später noch Abendbrot auf den Tisch, auch wenn das längst niemand mehr sehen konnte. Den zweiten Weihnachtstag verbrachten wir ohne die Großeltern zuhause.

Nicht stressen lassen

Irgendwann kam der Freund dazu und zum ersten Mal stellte sich die Frage: Wie und wo verbringen wir Weihnachten? Damals ließ sich das Problem leicht lösen: Wir teilten die Feiertage untereinander auf, und Heiligabend verbrachte zunächst jeder traditionell mit seiner Familie, bevor wir dann die jeweils andere besuchten (was trotz der geringen Entfernung manchmal schon ein wenig stressig wurde).

Vielleicht muss sich so eine gemeinsame Tradition auch erst irgendwie entwickeln. Wie auch immer wir letztlich also unseren Heiligabend verbringen werden – wenn es uns so nicht gefallen sollte, lassen wir uns für das kommende Jahr einfach wieder etwas anderes einfallen.