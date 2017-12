Von hungrigen Trollen und guten Hexen Seltsame Weihnachtstraditionen aus aller Welt

Die Weihnachtsmaus kennt man. Aber was suchen diese Hexen hier? Foto: Colourbox.de

Osnabrück. Was in Deutschland Tannenbaum, Kirche und Lieder ist, ist in anderen Ländern Katze, Sauna und Hexe. Die spannendsten Weihnachtstraditionen haben wir hier einmal für Sie zusammengesucht.