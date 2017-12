Getty Museum geschlossen Buschfeuer in Kalifornien bedrohen Luxusvillen

Buschfeuer brennen in der Nähe eine Villa in Bel Air. Foto: Ed Crisostomo

Ventura/Bel Air. Die schweren Waldbrände in Südkalifornien bedrohen nun auch das Promi-Viertel Bel Air in Los Angeles. Tausende Feuerwehrleute kämpfen gegen mehrere Feuer in der Region an.