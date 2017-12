Fahrt mit Bahnlinie U2 Video: Rockband U2 spielt im Berliner Untergrund

Sänger Bono (links) und der Gitarrist David Howell Evans „The Edge“ von der Band U2 stehen fahren mit der U-Bahn der Linie U2. Foto: Anja Caspary/Radioeins/dpa

Berlin. Seltene Gäste im Berliner Untergrund: Sänger Bono und Gitarrist The Edge von der irischen Rockband U2 sind am Mittwoch in der U2 durch Berlin gefahren.