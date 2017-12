240 Passagiere auf Notbetten Flugausfälle in Frankfurt wegen des Schnees

Frankfurt. Nach Flugausfällen wegen des Wintereinbruchs mit Neuschnee haben in der Nacht zu Montag 240 Passagiere im Frankfurter Flughafen übernachten müssen.

Insgesamt seien am Sonntag 254 Flüge annulliert worden, sagte ein Fraport-Sprecher am Montagmorgen. Für die gestrandeten Passagiere hätten 600 Feldbetten bereitgestanden. Auch für den Montag rechne der Flughafenbetreiber noch mit Ausfällen. Zuvor hatte die „Hessenschau“ darüber berichtet. Stundenlanger Schneefall hatte am Sonntag zu massiven Behinderungen in Hessen geführt. Neben Ausfällen im Luftverkehr gab es auch Verspätungen im Bahnverkehr.