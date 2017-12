Welche Musiker werden in Deutschland am häufigsten gestreamt? MEC öffnen

Vor allem Hip Hop scheint in der Gunst der Deutschen ganz weit oben zu stehen. Symbolfoto: Colourbox.de

Osnabrück. Vor allem Rapper scheinen in der Gunst der Deutschen ganz weit oben zu stehen. Doch an der Spitze der Künstler, die in diesem Jahr bei Spotify am meisten gestreamt wurden, liegt ein Schmusesänger. Die Top Ten im Überblick.