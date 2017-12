epd/cbre Osnabrück. Weihnachten 2017 steht kurz bevor und wird mit der Adventszeit eingeläutet. Am Sonntag, 3. Dezember 2017, ist der 1. Advent. Ab jetzt werden Kekse gebacken, Kerzen angezündet und Häuser geschmückt. Was wird am 1. Advent und in der Adventszeit gefeiert?

Die Adventszeit ist eine der wichtigsten für Christen. Sie feiern ab dem 1. Advent und in der Adventszeit danach bis Weihnachten, dass Gott zu ihnen gekommen ist. Dem christlichen Glauben nach wurde Gott in Jesus von Nazareth als Mensch geboren. Damit ist Jesus Christus so etwas wie eine Brücke zwischen den Menschen und Gott. Die Geburt von Jesus wird jedes Jahr an Heiligabend am 24. Dezember gefeiert. In der Adventszeit bereiten sich Christen auch gedanklich auf das große Fest vor. (Weihnachtsmärkte in Stadt und Landkreis Osnabrück: Alle Termine und Öffnungszeiten.)

1. Advent 2017: Erste Kerze auf dem Adventskranz anzünden

Rund um die Adventszeit haben sich in den vergangenen Jahrhunderten viele Bräuche entwickelt. In vielen Familien wird an jedem der vier Adventssonntage vor Weihnachten eine Kerze auf dem Adventskranz entzündet. Am Sonntag, 3. Dezember 2017, wird in diesem Jahr die erste Kerze auf dem Adventskranz angezündet. Kinder kennen diesen Brauch zum Beispiel aus dem Vers „Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür.“ Brennen nach den vier Adventssonntagen alle Kerzen, wird kurz darauf Weihnachten gefeiert. Damit die Zeit bis zum Fest zudem nicht zu langweilig ist und Spannung aufgebaut wird, gibt es zudem den Adventskalender. (Kommentar zum Weihnachtsgeschäft: Süßer die Kassen nie klingeln.)

Eine christliche Bedeutung haben der Adventskranz mit seinen vier Kerzen und der Adventskalender aber nicht wirklich. Vielmehr sind die beiden in Deutschland heute am weitesten verbreiteten Bräuche noch relativ jung. Der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern ließ 1839 in dem von ihm gegründeten „Rauhen Haus“, einem Heim für Jugendliche, einen großen Holz-Kranz aufhängen. Dieser trug für jeden Tag bis Weihnachten eine Kerze. Adventskalender wurden erstmals um die Jahrhundertwende in München in größerer Auflage produziert.

Weihnachten 2017: Am 1. Advent 2017 beginnt das Kirchenjahr

Der 1. Advent ist nicht nur in Bezug auf Weihnachten für die Christen wichtig, sondern hat auch noch aus einem anderen Grund eine Bedeutung. Am 1. Advent 2017 beginnt auch das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr richtet sich nicht nach unserem Kalender und beginnt daher nicht am 1. Januar. Vielmehr ist mit dem Kirchenjahr eine bestimmte Folge von christlichen Festen gemeint. Dem Advent und Weihnachten folgen Epiphanias, Passion, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Trinitatis, Erntedankfest, Reformationstag, Buß- und Bettag und der Toten- beziehungsweise Ewigkeitssonntag. (Was wird eigentlich an Ostern gefeiert?)