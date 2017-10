Airbus gerät ins Schlingern Diese spektakulären Videos zeigen die Kraft von Sturm „Xavier“

Osnabrück. Zwei spektakuläre Videos vom Sturmtief „Xavier“ machen im Netz die Runde: In Düsseldorf erleben die Passagiere eines Flugzeuges eine unsanfte Landung, in Wolfsburg fliegt beinahe das Stadiondach weg.

Ein Planespotter hat am Donnerstag ein außergewöhnliches Video am Flughafen Düsseldorf gedreht. Zu sehen ist ein Airbus, dessen Landung durch erhebliche Seitenwinde erschwert wird. Mit Windgeschwindigkeiten von teils mehr als 100 km/h wütete Sturmtief „Xavier“ am Donnerstag über Deutschland. Diese extremen Verhältnisse stellten die Piloten des Airbus A380 vor große Herausforderungen. Wie in dem Clip zu sehen ist, gerät das Flugzeug ins Schlingern, nachdem es auf der Landebahn aufkommt.





„Ich habe in den vergangenen Jahren Tausende Seitenwind-Landungen gefilmt, aber diese war wirklich außergewöhnlich“, schreibt der Hobbyfilmer auf Youtube. Schließlich gelingt es den Piloten, die Maschine unter Kontrolle zu bringen und sicher zu landen. Auf Youtube wurde das Video bereits fast 300.000 Mal angeklickt (Stand: Freitagmittag). Ein Sprecher der betreffenden Fluglinie betonte gegenüber der „Bild“, dass sich die Insassen nicht in Gefahr befunden hätten. „Der Flug ist bei starkem Seitenwind sicher gelandet. Zu keiner Zeit war die Sicherheit der Passagiere und Crew an Bord eingeschränkt“, wird er zitiert.

Auf Twitter meldete sich ein Passagier zu Wort. Er bezeichnet die Landung als eine „Meisterleistung“ der Piloten.

Ein weiteres spektakuläres Video vom Sturmtief „Xavier“ macht die Runde im Netz. Gepostet wurde es auf Facebook auf der Seite „Werk.Stadt.Verein“. Es zeigt das Stadion des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg. Ein Tribünendach der Arena wird vom starken Wind zum Wackeln gebracht – das Dach wölbt sich abwechselnd nach oben und unten. Binnen weniger Stunden wurde der Clip bereits mehr als 30.000 Mal aufgerufen.