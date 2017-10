Klage vor Verfassungsgericht Wie fair werden Studienplätze an Mediziner vergeben?

Osnabrück. Auf jeden Medizinstudienplatz kommen in Deutschland fünf Bewerber, die Zulassungsbeschränkungen sind streng. Nun muss das Bundesverfassungsgericht entscheiden, ob der Numerus Clausus zulässig ist.

Wie lässt sich herausfinden, welche Bewerber am besten für ein Studium geeignet sind? Das ist die Frage, die sich die Universitäten stellen, wenn sie eine begrenzte Zahl von Studienplätzen an eine um das Vielfache höhere Zahl an Bewerbern vergeben müssen. Streit um das richtige Auswahlverfahren gibt es immer wieder.

Zwei Bewerber klagten vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen. Das Gericht bezweifelt, dass die Regelung zur Studienplatzvergabe speziell im Fall Medizin verfassungskonform ist und der Fall ging vor das Bundesverfassungsgericht. Dort wird seit dieser Woche über den Numerus Clausus (NC) zur Vergabe von Studienplätzen verhandelt.

Schreckgespenst Numerus Clausus

Bei vielen Studiengängen ist die Anzahl der Studienplätze pro Semester begrenzt. In der Regel entscheiden die einzelnen Hochschulen selbst, welche Anforderungen ihre Bewerber erfüllen müssen. Meist werden alle Bewerber nach ihren Abiturnoten sortiert und dann von den besten zu den schlechtesten abgezählt, bis alle Studienplätze vergeben sind. Die Note der letzten Bewerber, die noch einen Studienplatz bekommen, legt den „Numerus Clausus“, also den berühmten NC-Wert fest.

In den vergangenen Jahren hat sich die Lage insbesondere für Medizin verschärft. Während es zum Wintersemester 1994/95 noch etwa zwei Bewerber pro Studienplatz waren, konkurrieren mittlerweile fast fünf Bewerber um einen einzigen Platz. Daher werden die Studienplätze für Medizin, Tiermedizin, Zahnmedizin und Pharmazie deutschlandweit zentral von der Stiftung für Hochschulzulassung vergeben. Das Verfahren ist extrem kompliziert, Bewerber werden nach vier verschiedenen Quoten zugelassen.

Zulassung nach Quoten

Zuerst werden Studienplätze als Vorabquote an besondere Bewerbergruppen wie Härtefälle oder Sanitätsoffiziere der Bundeswehr vergeben. Danach bekommen die Abiturbesten 20 Prozent der übrigen Plätze, weitere 20 Prozent gehen an Bewerber mit einer bestimmten Wartezeit und die übrigen 60 Prozent werden von den Hochschulen nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben. Bewerber können dafür bis zu sechs Wunschhochschulen angeben.

Auwendiglernen ist nicht alles

Der Studiendekan der Universität Münster, Bernhard Marschall, sieht in der Abiturnote als Auswahlkriterium keine ideale Methode, aber im Vergleich zu anderen Tests erfülle sie viele Qualitätskriterien: Zum einen werde ein langer Zeitraum abgedeckt, zum anderen müsse ein Abiturient viele unterschiedliche Lehrer in vielen unterschiedlichen Unterrichtsstilen von sich überzeugen. Außerdem fließe in die Abiturnote auch eine mündliche Note ein. „Dafür muss man Lehrer um den Finger wickeln können – eine Gesprächsführungskompetenz, die man auch als Arzt braucht“, sagt Marschall.

Das Problem dabei: Oft reicht nicht einmal mehr eine Abiturnote von 1,0 für einen sicheren Studienplatz. Eine weitere Differenzierung sei durch die Notenstufen aber auch nicht möglich, kritisiert die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (BVMD) in einer Stellungnahme. Sie fordert stattdessen eine Bewertung nach Punkten.

Auch soziale Kompetenz spielt eine Rolle

Berit Paul studiert Medizin in Münster und engagiert sich dort in der Fachschaft. Sie gibt zu bedenken: Ein Zusammenhang zwischen einem guten Abitur und guten Studienleistungen sei zwar nachgewiesen – aber ob gute Studienleistungen dann auch einen guten Arzt ausmachten, sei nicht belegt. Vor allem, weil sich die Arztkultur im Laufe der Zeit verändert habe. Ärzte werden nach Pauls Einschätzung immer mehr zu Beratern und müssen immer besser auf die Patienten eingehen können. Reines Fachwissen reiche nicht mehr aus.

Die Abiturnote zählt nur die Hälfte

Die einzelnen Hochschulen können mehr als die Hälfte ihrer Studienplätze nach eigenen Verfahren vergeben. An der Uni Oldenburg fließt die Abiturnote zu 51 Prozent in die Gesamtqualifikation ein. Verbessern können sich Bewerber durch den „Medizinertest“ oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die besten 72 Bewerber werden dann persönlich eingeladen und auf andere Kompetenzen wie Teamfähigkeit getestet.

Ein aufwendiges Verfahren, sagt Kirsten Gehlhar, Studiendekanin für Medizin an der Universität Oldenburg. Aber sie findet es problematisch, wenn die Abiturnote das einzige Kriterium ist. Die Abinote könne zwar ein Hinweis darauf sein, wie fleißig jemand ist, aber sie biete auch viel Raum für Benachteiligung. Wenn es nach Gehlhar ginge, würde der Abischnitt sogar nur zu 26 Prozent gewichtet werden.

Das Problem mit der Wartezeit

Ein Medizinstudium ist besonders anstrengend, es dauert mindestens sechs Jahre, meist eher sieben. Bernhard Marschall, der Studiendekan der Universität Münster, bezeichnet es als eine Aneinanderreihung von Traumata: „Es herrscht eine extrem hohe Leistungsdichte, dazu kommt eine große körperliche Nähe und Intimität, das erste Mal bei einer Operation dabei zu sein und Themen wie Tod und Sterben auszuhalten“. Trotzdem ist die Abbrecherquote mit rund fünf Prozent im Bundesschnitt verschwindend gering.

Besonders viele Studierende brechen das Studium ab, die ihren Studienplatz über die Wartezeitquote bekommen und bis dahin rund sieben Jahre gewartet haben. Etwa ein Viertel von ihnen hält das Studium nicht bis zum Abschluss durch. Gründe sind Lernprobleme, weil die Schulzeit schon so lange zurückliegt, oder auch veränderte Lebensumstände wie die Familiengründung oder finanzielle Engpässe.

Studierende wollen Quoten abschaffen

Die BVMD schlägt vor, bis auf die Vorabquote für beispielsweise Härtefälle oder Sanitätsoffiziersanwärter alle Quoten zusammenzufassen. Stattdessen soll es ein zentrales deutschlandweites Punktesystem mit einer Höchstpunktzahl von 100 Punkten geben. Die Abiturnote würde demnach weiterhin eine maßgebliche Rolle spielen und maximal 40 Punkte einbringen. Weitere Punkte gäbe es für berufspraktische Erfahrung und Tests zu Studierfähigkeit und sozialer Kompetenz. Die Hälfte ihrer Studienplätze dürften die Hochschulen dann nach ihren eigenen Auswahlverfahren vergeben.

Ärzte sind Dienstleister

„Medizin ist für die Patienten da und nichts anderes, auch nicht für einen selber“, sagte der Dekan der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB), Edmund Neugebauer dem rbb-Inforadio zum Prozessauftakt. Die soziale Kompetenz der Studierenden sei daher besonders wichtig. Das sieht auch Marschall aus Münster so. Er sagt, dass Studierfähigkeit nicht unbedingt der Berufsfähigkeit entspricht. Denn eine Approbation bekommt letztlich nur, wer alle Prüfungen besteht und körperlich und geistig in der Lage ist, alle Anforderungen des Arztberufs zu erfüllen.

Medizinstudentin Paul freut sich, dass das Problem durch das Verfahren im Bundesverfassungsgericht in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Sie sagt, die Gesellschaft müsse mitentscheiden, welche Fähigkeiten einen guten Arzt auszeichneten.

Entscheidung kann dauern

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wird von allen Beteiligten mit Spannung erwartet. Sie hätte weitreichende Konsequenzen für die Zulassungsbeschränkung von Studiengängen. Gesetze, die noch auf der Rechtsprechung der 70er Jahre basieren, müssten angepasst werden. Bis zu einer Entscheidung können aber noch mehrere Monate vergehen.

Mit AFP, KAN und DPA