Osnabrück. Google feiert am Freitag den 104. Geburtstag der Künstlerin Meret Oppenheim mit einem Doodle. Aber warum sieht das Logo so flauschig aus?

Meret Elisabeth Oppenheim, die am 6. Oktober 1913 in Berlin-Charlottenburg geboren wurde, gilt als „Muse der Surrealisten“. 1931 beschloss sie, Künstlerin zu werden. Eine weitreichende Entscheidung, schließlich wurde Meret Elisabeth Oppenheim anschließend zu einer der wichtigsten Vertreterinnen des magischen Surrealismus. Sie ging nach Paris und kam dort in Kontakt mit zahlreichen einflussreichen Künstlern wie Alberto Giacometti, Hans Arp und Max Ernst, zu dem sie eine kurze Liebesbeziehung pflegte. So schloss sie sich dem Kreis der Surrealisten an.

Berühmt geworden ist Oppenheim nicht zuletzt durch eine Kaffeetasse nebst zugehöriger Untertasse und Löffel, die sie 1936 mit Pelz überziehen ließ. Auf dieses Kunstwerk spielt das Google-Logo an. Das Museum of Modern Art war von ihren Arbeiten überzeugt. Als erste Frau überhaupt schaffte sie es, ein Werk an das Museum zu verkaufen.

Nach der legendären Kaffeetasse folgte eine lange Schaffenskrise, die bis in die 50er Jahre anhielt. „Es war mir, als würde die jahrtausendealte Diskriminierung der Frau auf meinen Schultern lasten […] als ein in mir selber steckendes Gefühl der Minderwertigkeit“, sagte sie rückblickend über diese Phase.

Sie zog in die Schweiz und bezog dort ein eigenes Atelier. In den kommenden Jahren wurden ihre Werke in vielen Retrospektiven präsentiert. Oppenheim starb am 15. November 1985 in Basel. Berlin und Basel ehrten die Künstlerin nach ihrem Tod mit Ausstellungen.