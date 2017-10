Von Polizei festgenommen US-Mutter lässt Kinder allein und reist nach Bayern

chl/AFP Washington. Eine Mutter aus den USA hat während eines Urlaubs in Deutschland ihre vier Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren ohne Betreuung daheim gelassen.

Nachdem die Polizei in Johnston im Mittelweststaat Iowa die Kinder in der Wohnung gefunden hatte, riefen die Behörden die 30-jährige Frau in Deutschland an und beorderten sie nach Hause zurück, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ihrer Rückkehr wurde die Mutter den Angaben zufolge festgenommen, die Kinder befinden sich inzwischen in der vorläufigen Obhut von Verwandten. Die Polizei hatte die Wohnung am 21. September aufgesucht, nachdem sie einen Tipp aus nicht näher bezeichneter Quelle erhalten hatte, dass die Kinder dort allein waren.

Als die Polizisten eintrafen, bereiteten die zwölfjährigen Zwillinge das Essen für ihre jüngeren Geschwister vor, berichtet die „Washington Post“. Eines der Kinder führte die Polizisten anschließend in das Schlafzimmer der Mutter, in der sich eine Schusswaffe und zwei Magazine Munition befanden.

Mutter wird ins Gefängnis gebracht

Währenddessen amüsierte sich die Frau in Bayern. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte sie mehrere Fotos von ihrem Trip, unter anderem lächelnd vor der Donau. Die Untersuchungen ergaben, dass die Mutter am Vortag abgereist war und erst am 1. Oktober zurückkehren sollte. Die Frau hatte nach Angaben der Polizei keinerlei Vorkehrungen für die Betreuung ihrer Kinder getroffen. Sie kehrte eine Woche nach ihrer Abreise zurück und wurde ins Gefängnis gebracht. Die Behörden werfen ihr unter anderem die Gefährdung von Minderjährigen vor.

Ihr Ex-Mann sagte gegenüber US-Medien: „Ich bin sauer. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich überrascht bin. Aber ich bin es nicht.“