23 Waffen, 59 Tote, 500 Verletzte Was über das Blutbad von Las Vegas bisher bekannt ist

Las Vegas. Mindestens 59 Besucher eines Countrymusik-Konzerts in Las Vegas sind am Sonntagabend von einem 64-jährigen Rentner aus der Region erschossen worden, mehr als 500 weitere Menschen wurden bei dem Blutbad verletzt. Das Motiv des Schützen ist noch vollkommen unklar. Ein Überblick über das, was zu dem blutigsten Angriff mit Schusswaffen in der jüngeren US-Geschichte bislang bekannt.

Was geschah? Rund 22.000 Menschen hörten gerade dem Open-Air-Konzert von Country-Star Jason Aldean im Rahmen des „Route 91 Harvest“-Festivals zu, als gegen 22.08 Uhr (Montag, 7.08 Uhr MESZ) Salven aus einer automatischen Waffe ertönten. Der Täter schoss aus dem 32. Stock des Casino-Hotels „Mandalay Bay“ am berühmten Strip mit mehreren Waffen auf die Konzertbesucher auf dem gegenüberliegenden Festivalgelände. Panik brach aus, die Menschen versuchten, sich vor den Schüssen in Sicherheit zu bringen. (Lesen Sie auch: 64-Jähriger tötet 59 Menschen in Las Vegas)

Wer war der Schütze? Laut Ermittlungen handelt es sich bei dem Täter um den 64-jährigen pensionierten Buchhalter Stephen Craig Paddock. Er wohnte in Mesquite, einem kleinen Ort 130 Kilometer nordöstlich von Las Vegas. Als ein Sondereinsatzteam der Polizei seine Hotelsuite stürmte, erschoss er sich. In der Suite hatte er insgesamt 23 Schusswaffen gehortet. In seinem Haus in Mesquite entdeckten die Ermittler 19 weitere Waffen, den Sprengstoff Tannerit sowie Ammoniumnitrat, das zum Bombenbau verwendet wird.

Paddock war für die Polizei ein unbeschriebenes Blatt. Sein Bruder Eric schilderte ihn in US-Medien als unauffälligen und wohlhabenden Mann ohne „politische oder religiöse Verbindungen“. Er hatte demnach einen Pilotenschein und eine Leidenschaft für Video-Poker, bei dem es um hohe Einsätze ging. Demnach war er kein „Waffennarr“. Er könne sich nicht erklären, was seinen Bruder zu der Tat bewogen habe, sagte Eric Paddock.

Wer sind die Opfer? Mindestens 59 Menschen wurden nach Angaben von Sheriff Jospeh Lombardo erschossen, 527 weitere verletzt. Angesichts mehrerer Schwerstverletzter könnte die Zahl der Todesopfer noch steigen. Schon jetzt aber ist es der blutigste Schusswaffenangriff in der jüngeren US-Geschichte. Beim bis dato schwersten Angriff – im Juni 2016 auf einen Homosexuellen-Club in Orlando – waren 49 Menschen getötet worden.

Was ist das Motiv? Noch rätseln die Ermittler, was Stephen Paddock zu der Bluttat veranlasste – er hinterließ keine Erklärung. Sie gehen davon aus, dass es sich um einen klassischen Einzeltäter handelte. Die Bundespolizei FBI und der Auslandsgeheimdienst CIA reagierten skeptisch auf eine Mitteilung der Dschihadistenmiliz IS, wonach Paddock zum Islam konvertiert war und die Tat als „Soldat des IS“ beging. Laut Polizei gab es dafür zunächst keinerlei Belege. Sheriff Lombardo bezeichnete Paddock als einsamen „Psychopathen“.

Hinweise erhoffen sich die Ermittler von Paddocks mutmaßlicher Lebensgefährtin, einer 62-jährigen australischen Staatsbürgerin mit philippinischen Wurzeln. Paddock habe möglicherweise ihren Ausweis zur „Buchung des Hotels oder Ähnlichem“ benutzt, erklärte die australische Außenministerin Julie Bishop am Dienstag. Die Frau selbst hielt sich zur Tatzeit im Ausland auf. Gegen sie wird nicht ermittelt.

Wie reagierte die Politik? Das Blutbad löste allgemein Entsetzen aus. US-Präsident Donald Trump sprach von einer „Tat des reinen Bösen“ und kündigte für Mittwoch einen Besuch in Las Vegas an. Gleichzeitig rief Trump sein Land zur Geschlossenheit auf. Das Weiße Haus erklärte, eine Debatte über eine Verschärfung der Waffengesetze sei „verfrüht“, solange die Hintergründe nicht geklärt seien. Dagegen nutzten die US-Popgrößen Lady Gaga und Ariana Grande ihren Einfluss in den sozialen Medien, um striktere Auflagen zu fordern. (Lesen Sie auch: Jimmy Kimmel für strengere Waffengesetze)