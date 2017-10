Kurzschluss im Akku E-Zigarette explodiert in Hosentasche: Mann verletzt

Offenbar wegen eines Kurzschlusses ist eine E-Zigarette in der Hosentasche ihres Besitzers explodiert. Foto: Friso Gentsch/dpa

Aschaffenburg. Bei der Explosion des Akkus einer E-Zigarette ist ein Mann in Aschaffenburg schwer verletzt worden. Der 29-Jährige habe die elektronische Zigarette in seiner Hosentasche gehabt, teilte die Polizei am Montag mit.