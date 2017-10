Bielefelder Flutlicht 160.000 Flaschen in drei Monaten: Hat Brauerei ihr Ziel erreicht?

Osnabrück. Um eine hohe Geldstrafe zu verhindern, musste eine ostwestfälische Brauerei innerhalb von drei Monaten 160.000 Flaschen Bier loswerden. Hat sie es geschafft?

In den vergangenen Monaten war der ostwestfälischen Ravensberger Brauerei ein Werbecoup gelungen. Nachdem sie das Bier „Bielefelder Flutlicht“ mit dem Hashtag „Endlich kein Bier mehr aus Herford“ beworben hatte, drohte dem Start-up eine empfindliche Geldstrafe. Die Wettbewerbszentrale wurde auf den Marketing-Spruch aufmerksam. Zum einen werde durch den Spruch ein Mitbewerber – eine großere Brauerei in Ostwestfalen – verunglimpft. Darüber hinaus nahm die Wettbewerbszentrale daran Anstoß, dass das Bier „Bielefelder Flutlicht“ heißt, obwohl es in Brakel gebraut wird. Brauerei-Chef Mike Cacic erhielt deshalb eine Unterlassungserklärung.

160.000 Flaschen mussten weg

Die Folge: Um eine empfindliche Geldstrafe zu vermeiden, durften die Flaschen vom Craft Beer „Bielefelder Flutlicht“, die mit dem ursprünglichen Etikett bedruckt wurden, ab dem 1. Oktober nicht mehr verwendet werden. Dabei handelte es sich um 160.000 Flaschen.

Doch anstatt einfach die Etiketten zu entsorgen, wurde Cacic erfinderisch: Über die sozialen Netzwerke und eine eigene Homepage mit dem Titel „Wir fluten Bielefeld“ rief Cacic diverse Werbekampagnen ins Leben, die die Brauerei deutschlandweit bekannt machte. Dazu zählten Partys in Bielefeld, Bonuskarten und Gewinnspiele. So sollten die 160.000 Flaschen bis Ende September so unters Volk gebracht werden.

Hat die Brauerei das Ziel erreicht?

Trotz der Werbekampagnen ein durchaus ambitioniertes Unterfangen. Mitte September meldete das Start-up, dass noch knapp 30.000 Flaschen übrig seien. Nun ist die Frist vorbei. Hat der Brauerei-Chef das Ziel erreicht? Ja, hat er. Am Sonntag gab die Ravensberger Brauerei auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass die gesamten Flaschen mittlerweile unter die Leute gebracht wurden. „160.000 Flaschen, 3 Monate und Ihr habt es geschafft! Danke Ihr Bier-Rebellen, -Feinschmecker, -Tester, -Liebhaber und -Vernichter! Natürlich hören wir jetzt nicht auf, sondern geben jetzt erst recht volle craft voraus!“, heißt es von Seiten der Brauerei. Mit dem Brauen soll es demnach wohl weitergehen – dann allerdings nicht mehr mit dem früheren Slogan. Ob ein anderer Name gewählt wird, ist noch ungewiss.