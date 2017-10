FBI schließt Terror-Verbindung aus 58 Tote und 515 Verletzte nach Schüssen in Las Vegas

chl/jgie/dpa Las Vegas. 30.000 Menschen besuchen in der Spiel- und Spaß-Metropole Las Vegas ein Konzert, als plötzlich Schüsse fallen. Der mutmaßliche Täter ist tot, sein Motiv noch unklar.

Ein Todesschütze hat bei einem Musikfestival in der US-Touristenmetropole Las Vegas mindestens 50 Menschen umgebracht und mehr als 400 verletzt. Das teilte die Polizei am Montag im Bundesstaat Nevada mit. Mindestens zwölf Verletzte sind im kritischen Zustand, sagte eine Sprecherin der Uniklinik von Las Vegas dem Sender CBS. Nie zuvor in der Kriminalgeschichte der USA kamen bei einem derartigen Verbrechen mehr Menschen ums Leben.

Es müssen unvorstellbare Szenen gewesen sein, die sich am Sonntagabend (Ortszeit) unweit des weltberühmten Las Vegas Strip abgespielt haben. Für ein Open-Air-Festival mit Stars der Countryszene hatten sich rund 30.000 Menschen an der Casino-Meile versammelt, als gegen 22.00 Uhr plötzlich Schüsse fielen. Wie die Polizei später mitteilte, feuerte der Schütze vom 32. Stockwerk eines Hotels aus auf die Konzertbesucher.

Polizei geht von Einzeltäter aus

Es kam zu Panik und Chaos, als die verängstigten Menschen zu fliehen versuchten. Die Lage war länger unklar. Erst einige Zeit nach der Tragödie teilte die Polizei schließlich mit, sie habe den mutmaßlichen Täter gestellt. Der Schütze soll sich demnach selbst getötet haben.

Es soll sich um den 64 Jahre alten Stephen Paddock aus Las Vegas handeln. „Wir glauben, dass es ein Einzeltäter ist. Ein einsamer Wolf“, sagte Bezirks-Sheriff Joe Lombardo am Montagmorgen. Zu dem Tatmotiv gab es zunächst keine Angaben. Wie Lombardo vor Journalisten bekannt gab, fand die Polizei mindestens zehn Gewehre in Stephen Paddocks Hotelzimmer. Die Waffen soll der Schütze legal erworben haben, erfuhr der Sender CNN aus Ermittlerkreisen.

IS reklamiert Gewalttat für sich – FBI schließt Terror-Verbindung aus

Die Terrormiliz IS hat die Gewalttat in Las Vegas über ihr Sprachrohr „Amak“ für sich reklamiert. Der Schütze, der mindestens 50 Menschen tötete, sei ein „Soldat“ des Islamischen Staates gewesen, berichtete „Amak“ am Montag. Nach ersten Erkenntnissen des FBI steht die Tat jedoch nicht in Zusammenhang mit einer international agierenden Terrororganisation.

Paddocks Wohnung durchsucht

Die Polizei hat in der Wohnung des mutmaßlichen Massenmörders zunächst nichts Verdächtiges gefunden. Eine Razzia in dem 15.000-Einwohner-Städtchen Mesquite, rund 130 Kilometer nordöstlich von Las Vegas an der Grenze zu Arizona gelegen, habe keine Auffälligkeiten ergeben, sagte ein Sprecher der örtlichen Polizei. In der Wohnung, in der der 64-jährige Paddock gewohnt habe, seien mehrere Waffen gefunden worden, sonst aber keine Hinweise auf die Vorbereitung einer Straftat.

Paddocks Bruder Eric sagte der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“, er könne sich nicht vorstellen, warum sein Bruder die Bluttat begangen haben könnte. „Wir können uns keinen Grund vorstellen, warum Stephen so etwas tun würde“, sagte er. „Wir haben keine Ahnung, wie das passiert ist. Es ist, als wäre plötzlich ein Astroid in unsere Familie gestürzt.“

Nach Ansicht eines Experten der US-Bundespolizei FBI könnte der Schütze so viele Menschen töten, weil er aus einer erhöhten Position heraus schoss. Da rund 30.000 Menschen auf engem Raum zusammengestanden hätten, „musste er nur auf die Mitte zielen und den Abzug drücken“, sagte James Gagliano, FBI-Agent im Ruhestand, dem Sender CNN. Zudem habe die Position des Schützen Verwirrung verursacht. Wenn ein Schütze aus einer erhöhten Position schieße, „weiß niemand, wo die Schüsse herkommen“, sagte Gagliano. „Menschen sind nicht darauf trainiert, nach oben zu gucken.“

Blutüberströmte Menschen am Boden

Der Tatort befand sich nahe dem Mandalay Bay Resort and Casino – es gehört wegen seiner goldschimmernden Fassade zu den markanten Gebäuden des Unterhaltungsboulevards Las Vegas Strip. Die Schüsse fielen bei dem beliebten Route 91 Country Music Harvest Festival. Augenzeugen berichteten von Hunderten Schüssen.

Viele Menschen hätten blutüberströmt am Boden gelegen, sagte ein junger Mann dem Sender CNN. Die Konzertbesucherin Cari Copeland Pearson sagte der Nachrichtenagentur dpa: „Wir krochen über Tote.“ Sie habe viele Schüsse gehört, vermutlich aus einem automatischen Gewehr. Ein weiterer Augenzeuge sagte CNN: „Menschen begannen, wie Fliegen zu fallen“. Viele hätten sich zu Boden geworfen, um sich vor den Schüssen in Sicherheit zu bringen.

Polizei sucht Frau

Das Auswärtige Amt konnte am Montag zunächst noch keine Auskunft darüber geben, ob unter den Opfern deutsche Staatsbürger sind. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte, die Deutsche Botschaft Washington stehe in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden und „arbeitet mit Hochdruck daran zu klären, ob deutsche Staatsangehörige unter den Opfern sind“.

Die Polizei hatte zunächst auch nach einer Frau gesucht, die sich mit dem Todesschützen in einem Hotelzimmer aufgehalten haben soll. Sie sei gefunden worden, teilte die Polizei kurz darauf mit. Die Frau war als Marilou Danley identifiziert worden und wohnte Medienberichten zufolge möglicherweise mit dem Verdächtigen zusammen.

Trump reist am Mittwoch nach Las Vegas

US-Präsident Donald Trump hat die Todesschüsse von Las Vages als „Akt des absolut Bösen“ bezeichnet. Trump rief die Amerikaner in der Stunde der Trauer zur Einigkeit und zum Zusammenhalt auf. „Im Augenblick der Tragödie kommt Amerika als Einheit zusammen“, sagte der Präsident.

Er selbst werde am Mittwoch Las Vegas besuchen, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Trump ordnete an, die Flaggen auf den öffentlichen Gebäuden des Bundes zum Zeichen der Trauer auf Halbmast zu setzen.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. Oktober 2017

Nevadas Gouverneur, Brian Sandoval, sprach bei dem Kurznachrichtendienst von einer tragischen und abscheulichen Gewalttat. Auch die Bundesregierung zeigte sich entsetzt. „Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von Las Vegas“, schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. „So viele zerstörte Leben.“

Fassungslos und tief erschüttert über die Morde von #LasVegas. So viele zerstörte Leben. Unser Mitgefühl + viel Kraft den Überlebenden. - Steffen Seibert (@RegSprecher) 2. Oktober 2017