Wettervorhersage Wechselhaftes Wochenende und wohl keine Sonne am Einheitstag

Das Wochenende verläuft überwiegend nass, nur der Osten bleibt diesmal verschont. Foto: Jens Kalaene

Offenbach. Das Wetter bleibt die nächsten Tage recht warm, aber wechselhaft - für Millionen Menschen in Deutschland ist es ein langes Wochenende mit Brückentag am Montag und dem Nationalfeiertag am Dienstag.