50 Jahre NOZ – 50 Jahre Zeitgeschehen Kardinal Joseph Ratzinger wird 2005 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche

Osnabrück. Mit Kardinal Joseph Ratzinger wurde am 19. April 2005 nach fast 500 Jahren wieder ein Deutscher zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt. Als zweiter Papst der Geschichte trat er freiwillig 2013 von seinem Amt zurück und lebt heute im Kloster Mater Ecclesia im Vatikan.

„Wir sind Papst“. Die Schlagzeile einer Boulevardzeitung, die die Sensation am Tag nach der Wahl Joseph Ratzingers zum Papst auf den Punkt brachte, ist legendär. Sie unterstellt die besondere Identifikation der deutschen Bevölkerung mit dem neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Und in der Tat: Benedikt XVI., erster deutscher Papst seit Hadrian VI. (1523), elektrisierte in seinem Geburtsland die Massen.

Beim 20. Weltjugendtag im August 2005 im Erzbistum Köln kamen nach Angaben des Veranstalters 1,1 Millionen Menschen zum Abschlussgottesdienst. Das wäre die größte jemals in Deutschland zelebrierte Messe. Begegnungen des Papstes mit führenden Vertretern anderer christlichen Konfessionen, des Islams und des Judentums wurden sogleich als ein Schritt in Richtung Ökumene gedeutet. Eine Fehleinschätzung, wie sich im Laufe der Zeit herausstellte.

Ratzinger polarisierte

Ratzinger war vor seiner Papstwahl ab 1982 Präfekt der Glaubenskongregation – also oberster Wächter der römisch-katholischen Glaubenslehre. Als engster Vertrauter von Papst Johannes Paul II. in theologischen und kirchenpolitischen Fragen, machte ihn diese Aufgabe zu einem der einflussreichsten Kardinäle innerhalb der römisch-katholischen Kirche. In seiner Funktion polarisierte Ratzinger – eigentlich ein schlechtes Vorzeichen, um ein integrierender Papst zu werden. Doch nach dem Tod von Johannes Paul II. fiel die Wahl auf den gebürtigen Bayern.

Ratzinger stand als Papst Benedikt XVI. für das Zölibat, war gegen die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Beziehungen, gegen Abtreibung und Sterbehilfe. Er hob die Exkommunikation von vier Bischöfen der abtrünnigen Pius-Bruderschaft auf, einer Vereinigung von erzkonservativen katholischen Priestern, denen die Öffnung durch die Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) viel zu weit ging.

Kräfte reichten nicht mehr

Stets im Fokus der Öffentlichkeit, erschütterte ihn der Missbrauchsskandal, der nicht nur auf seine deutsche Heimat beschränkt war. Die Aufdeckung einer Fülle gewaltsamer Übergriffe auf Kinder und Jugendliche durch Mitglieder des katholischen Klerus zehrten an ihm.

Dies gilt auch für die 2012 aufgedeckten finanziellen Machenschaften im Vatikanstaat („Vatileak-Affäre“).

Am 11. Februar 2013 gab der Papst seinen Amtsverzicht bekannt. Angesichts des Alters reichten seine Kräfte nicht mehr aus, um „in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben“.

Kardinal Ratzinger wollte nie Papst werden, hoffte sogar zeitweise auf die Annahme seines Rücktrittsgesuchs mit Erreichen des 75. Lebensjahrs im Jahr 2002 durch Papst Johannes Paul II., wollte sich als Kardinal wieder dem Schreiben widmen. Doch es kam anders.

Eine bizarre Situation

Am Ostersonntag 2017 wurde Benedikt XVI. 90 Jahre alt. Sein Nachfolger, Papst Franziskus, kam zum Gratulieren. Eine bizarre Situation.

Auch als alter, gebrechlicher Mann, der mit Rollator und Hörgerät unterwegs ist, fühlt sich der geistig hellwache Benedikt XVI. seinem Amt weiter verbunden.

Der Alltag im Kloster Mater Ecclesia ist aus theologischer Sicht immer noch etwas Neues. Denn der 90-Jährige ist zwar emeritiert, ohne Amtsvollmachten, lebt aber weiter im Vatikan, trägt päpstliche Gewänder und den Titel ,Heiliger Vater‘.

Und er bleibt durch Reden, Interviews und Neuauflagen alter Aufsätze höchst präsent.