Reality-Star Kim Kardashian bestätigt Baby Nummer drei

Los Angeles. US-Medien berichten schon lange darüber, jetzt hat sie es bestätigt: Kim Kardashian wird erneut Mutter. Das erzählte sie im Trailer für ihre US-Show.

US-Sternchen Kim Kardashian (36) hat bestätigt, dass sie und ihr Ehemann Kanye West (40) erneut Nachwuchs erwarten. Sie machte das - standesgemäß - im Trailer für ihre Realityshow „Keeping Up with the Kardashians“ bekannt, der seit Donnerstag (Ortszeit) online zu sehen ist.

„Wir werden ein Baby bekommen“, verriet sie dort ihren Schwestern im Video-Chat. US-Medien berichten seit Monaten, dass eine Leihmutter das dritte Kind des Promipaares austrage. Demnach soll die Geburt für Januar geplant sein.

Die Entertainerin und der Rapper sind bereits Eltern von Tochter North (4) und Söhnchen Saint (1). Immer wieder sprach Kardashian über Komplikationen während der Schwangerschaften. Deswegen soll sie sich den Berichten zufolge diesmal für eine Leihmutter entschieden haben. In ihrer US-Show gibt sie, zusammen mit ihrer Großfamilie, immer wieder private Neuigkeiten bekannt.