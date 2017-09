Innenministerium: Wertungen deplatziert Leipziger Polizistin erwarten Sanktionen nach umstrittener Pressemeldung

Leipzig. Die Verfasserin einer offiziellen Pressemitteilung der Polizei in Leipzig erwarten disziplinierende Schritte. In der Medieninformation hatte sie die mutmaßlichen Straftaten eines 19-jährigen Asylbewerbers pauschalisierend sowie rechtspopulistisch kommentiert. Auch das sächsische Innenministerium hat eine Stellungnahme abgegeben.

„Da gibt es nichts schönzureden: Diese offizielle Medieninformation hätte in der gewählten Ausdrucksweise so nicht verfasst werden dürfen“, erklärt Andreas Kunze-Gubsch, Sprecher des Sächsischen Staatsministeriums des Innern in einer Stellungnahme. Damit antwortet das Ministerium auf einen offenen Brief des Journalisten Olaf Storbeck, der diesen auf seinem Internetblog veröffentlicht hatte. Er kritisiert darin den Duktus der Pressemitteilung der Polizei.

Widerspruch gegen das Neutralitätsprinzip

Storbeck fragt unter anderem, wie sich die Formulierung, der 19-Jährige werde „hoffentlich für längere Zeit“ in Haft sitzen, mit dem „rechtsstaatlichen Fundamentalprinzip“ der Unschuldsvermutung vereinbaren lasse. Weiter stellt er die Frage, welchen Grund Spekulationen über mögliche weitere Straftaten des Verdächtigen haben, außer diesen „öffentlich zu diffamieren“.

Die beiden Äußerungen sowie die Häme, die in der Überschrift „Straftatenbegehung als Form der Begrüßungshandlung?“ stecke, widersprechen aus Sicht des Journalisten eklatant dem Neutralitätsprinzip, das der Rechtsstaat von einem deutschen Polizisten verlangt.

Wertungen haben darin nichts zu suchen

Die Polizei Leipzig hatte sich bereits für den „entstandenen Eindruck“ entschuldigt. Nun äußert sich auch das Innenministerium. „Es geht nicht darum, nicht über Straftaten zu informieren oder Fakten zu verschweigen, sondern darum, dies so objektiv und neutral wie möglich zu tun“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme unter anderem. In der täglichen Arbeit der Beamten gehe es „um sachliche Behördenkommunikation und Informationen, auf deren Wahrheitsgehalt sich die Empfänger – egal ob Journalisten oder Bürger – verlassen können müssen“. Wertungen, wie sie in der Mitteilung vorgenommen wurden, hätten darin nichts zu suchen.

Fehler ist allen bewusst

Mit den verantwortlichen Kollegen sei gesprochen worden, allerdings werde dies auch noch im „größeren Kreis“ diskutiert, schreibt Ministeriumssprecher Kunze-Gubsch. Der Fehler sei allen bewusst und es stehe bei allen Verantwortlichen außer Frage, dass diese Medieninformation nicht dem Standard entspreche. Dem Ministerium sei es wichtig, alle Kollegen, die für die Kommunikation zuständig sind, noch einmal zu sensibilisieren.

„Die schnelle, ausführliche und unmissverständliche Antwort des sächsischen Innenministeriums hat mich beeindruckt“, sagt Storbeck im Gespräch mit unserer Redaktion. Dass eine staatliche Stelle so offen und unumwunden Fehler einräumt und sich in aller Öffentlichkeit entschuldigt, erlebe man nicht alle Tage. „Respekt dafür. Hoffentlich kommt die Botschaft auch bei allen Beamten vor Ort an“, so Storbeck.

Personalaktenkundige und disziplinierende Konsequenzen

Die Verfasserin der Mitteilung habe bereits viel „Verbalprügel“ einstecken müssen, sei absolut einsichtig und bedauere den Fehler zutiefst, sagt Andreas Loepki, Leiter des Direktionsbüros der Polizei Leipzig auf Nachfrage unserer Redaktion. Die Polizei werde den Umstand nun dienstrechtlich, insbesondere hinsichtlich des Neutralitätsgebotes prüfen. Laut Loepki werde seine Kollegin „mit hundertprozentiger Sicherheit ein personalaktenkundiger und disziplinierend wirkender Schritt“ erwarten. „Ob bereits die Schwelle zur disziplinarrechtlichen Relevanz überschritten ist, kann ich mangels hinreichender Sachkenntnis jedoch nicht beurteilen“.

Bekannt dafür, einen „besonderen Sprachstil“ zu pflegen

Die Kollegin sei laut Loepki „schlicht sehr/zu leichtfertig“ mit ihrer Formulierung umgegangen. Die Pressestelle und Loepki selbst seien bekannt dafür, einen „besonderen Sprachstil“ zu pflegen. „Das hat uns zwar schon viel Lob eingebracht, birgt aber eben auch die Gefahr, im Einzelfall über das Ziel hinauszuschießen“, sagt der Polizist. Er lege als Vorgesetzter seine „Hand ins Feuer“, dass seine Kollegin kein rassistisches, rechtspopulistisches oder fremdenfeindliches Gedankengut hege.