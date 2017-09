Erstes Signal aus dem All Sputnik 1: kosmische Piep-Show mit ungeahnten Folgen

Löhne. Vor 60 Jahren versetzte ein Piepsen aus dem Weltraum die westliche Welt in ungläubiges Staunen. Am 4. Oktober 1957 hatte die Sowjetunion den ersten von Menschen geschaffenen Himmelskörper ins All befördert. Mit dem „Sputnik-Schock“ begann der Wettlauf der Supermächte um die Vorherrschaft im Kosmos und der Wandel der Vereinigten Staaten zur Hightech-Nation.

Der Erfolg der sowjetischen Raumfahrt überraschte damals den Westen, eine solche Pioniertat hatten die Amerikaner dem als rückständig geltenden kommunistischen Riesenreich nicht zugetraut. Im Kalten Krieg schürte der Satellitenstart Panik, der „New York Herald-Tribune“ warnte vor „einer schwerwiegenden Niederlage“, andere sahen die Gefahr eines nahen Nuklearkriegs. Denn der kleine „Sputnik“ (übersetzt „Weggenosse“ oder „Begleiter“) nährte Befürchtungen, russische Raketen könnten nun jederzeit unbemerkt gestartet und ohne Vorwarnung sogar, mit Atombomben bestückt, jede Stadt der USA erreichen. Zu den beinahe paranoiden Reaktionen gehörten vermehrte UFO-Sichtungen und der sprunghaft gestiegene Absatz von Atomschutz-Sets.

Dabei ist die hochglanzpolierte Aluminiumkugel mit 58 Zentimeter Durchmesser und einem Gewicht von knapp 84 Kilogramm – inklusive ihrer vier Antennen – nur ein Schnellschuss der sowjetischen Raumfahrtexperten. Programmleiter Sergej Pawlowitsch Koroljow will unbedingt vor den Amerikanern einen Satelliten ins All bringen, daher verzichtet er auf den eigentlich geplanten Start eines 1,3 Tonnen schweren Forschungssatelliten mit umfangreicher wissenschaftlicher Ausrüstung. Der hätte erst in einigen Wochen bereitgestanden.

Um exakt 22.28 Uhr und 34 Sekunden Moskauer Zeit zünden im Weltraumbahnhof in Baikonur die 24 Triebwerke der LC-1-Trägerrakete, kurz darauf bedeckt eine Säule aus Feuer und Rauch den Nachthimmel über der Steppe Kasachstans. Die elliptische Umlaufbahn des Satelliten verläuft in einer Höhe zwischen 215 und 939 Kilometern, eine Erdumrundung dauert 96,2 Minuten. Nach 1400 Umläufen und etwa 60 Millionen Kilometern verglüht die Sonde am 4. Januar 1958 beim Wiedereintritt in tiefere Schichten der Atmosphäre.

Zahllose Amateurfunker empfangen Signale

Die Sputnik-Ausstattung bleibt wenig spektakulär, das Innere ist unter Überdruck mit Stickstoff gefüllt und verfügt lediglich über einen Temperaturmesser, eine Radioanlage mit zwei Frequenzen sowie über zwei Silber-Zink-Batterien (Lebensdauer: drei Wochen). Rund um den Globus empfangen zahllose Amateurfunker und Forschungsstationen das andauernde „Piep-piep-piep“.

Kreml-Chef Nikita Chruschtschow weiß die Signale zunächst nicht zu schätzen. Erst am 6. Oktober, als sich die Nachricht vom russischen Satelliten wie ein Lauffeuer über die Weltpresse verbreitet, erkennt auch er das propagandistische Potenzial. Die „Prawda“, das Zentralorgan des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, jubelt: „Der Welt erster künstlicher Satellit in der Sowjetunion gebaut“ und schreibt am 8. Oktober auf der Titelseite: „Russen haben den Wettlauf gewonnen!“

Die Entscheidung zum Start eines ersten Satelliten hätte 1957 auch in den Vereinigten Staaten fallen können – schließlich lagen die Amerikaner im Sommer des Jahres in der Raketenentwicklung vor den Russen. Wernher von Braun hatte die V2 der Wehrmacht zur amerikanischen Jupiter C weiterentwickelt. Um damit einen Satelliten ins All zu befördern, hätte sie lediglich um eine vierte Stufe erweitert werden müssen. Doch verschiedene Raketenprogramme der Army, der Air Force und der Navy wetteiferten damals um die Vorherrschaft, behinderten sich dadurch aber gegenseitig.

Hündin im All

Auf den ersten russischen Propagandacoup folgte schnell der zweite. Bereits einen Monat nach dem Premierenflug eines künstlichen Erdtrabanten hob Sputnik 2 ab, an Bord befand sich die Mischlingshündin Laika. Nach offiziellen Angaben wurde sie nach einer Woche durch vergiftetes Futter eingeschläfert, tatsächlich verendete die Hündin wohl bereits nach wenigen Stunden qualvoll an einem Hitzschlag. Die Kabinentemperatur war auf 40 Grad Celsius gestiegen. Die Wahrheit über Laikas frühen Tod kam erst nach dem Ende der Sowjetunion ans Licht. Noch 1957 wurde der Transport eines Lebewesens in den Weltraum dort überschwänglich gefeiert.

Im Kampf ums All wollten die USA endlich zurückschlagen und eigene Erfolge präsentieren. Am 6. Dezember 1957 hob eine amerikanische Vanguard-Rakete mit einem nur 1,6 Kilogramm schweren Satelliten von der Rampe ab – stürzte jedoch direkt in die Startplattform zurück und explodierte. Millionen von Zuschauern konnten das live im TV verfolgen. Zeitungen machten sich mit hämischen Bezeichnungen wie „Flopnik“ oder „Kaputnik“ über das Fiasko lustig. Am 31. Januar 1958 brachte dann doch noch eine Rakete den US-Satelliten Explorer in die Umlaufbahn. Ein Jahr nach Sputnik 1, im Oktober 1958, wurde mit der Gründung der Nasa die Zersplitterung der amerikanischen Raumfahrtprogramme schließlich beendet.

Doch auch danach galt es, neue Demütigungen aus Moskau zu verkraften. Am 2. Januar 1959 passierte mit Lunik 1 erstmals eine Sonde den Mond, am 19. August 1960 beförderte Sputnik 4 die Hündinnen Belka und Strelka in den Weltraum und brachte sie putzmunter auf die Erde zurück. Der größte Triumph gelang jedoch am 12. April 1961, als mit dem Russen Jurij Gagarin der erste Mensch ins All flog.

Mondlandung wird erster Sieg für Amerikaner

Um die USA endlich an die Spitze zu bringen, gab Präsident John F. Kennedy im Mai 1961 das Ziel aus, bis Ende des Jahrzehnts Menschen auf dem Mond zu landen und sie gesund zurückzubringen. Doch zunächst behielten die Russen weiter die Nase vorn, 1963 schickten sie mit Walentina Tereschkowa die erste Frau ins All, 1965 folgte der erste Weltraumspaziergang eines Kosmonauten, 1966 die erste weiche Landung einer Mondsonde. Erst im Juli 1969 feierten die Amerikaner mit der bemannten Mondlandung einen ersten Sieg.

Heute ist eine Welt ohne Satellitentechnik kaum mehr denkbar. Forschungs- und Wetterstationen, globale Telekommunikation und TV-Übertragungen, Internetverbindungen und Navigationssysteme – alle sind auf die Signale aus dem All angewiesen. Neben der technischen Revolution sorgte der „Sputnik-Schock“ aber auch für weitreichende Veränderungen in den westlichen Bildungssystemen. Schon im September 1958 hatte Eisenhower den „National Defense Education Act“ unterzeichnet, die US-Regierung bewilligte mehr Gelder für Forschung und Wissenschaft, das Schulwesen wurde reformiert, naturwissenschaftliche Fächer gewannen an Bedeutung.

Gesellschaft für immer verändert

Auch in der Bundesrepublik Deutschland wurde – allerdings mit Verspätung – Bildung zum wichtigen Thema. Kanzler Konrad Adenauer forderte, mehr junge Leute auf höhere Schulen und Universitäten zu schicken. Pädagoge Georg Picht löste 1964 mit dem Schreckgespenst einer drohenden „Bildungskatastrophe“ heftige Diskussionen aus, schließlich wurde das westdeutsche Bildungswesen grundlegend modernisiert, neue Lehrpläne und Universitäten entstanden.

„Sputnik hat für immer die Gesellschaft verändert“, sagt der renommierte Wissenschaftsautor Victor McElheny, ehemaliger Direktor am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die drastischen Maßnahmen in Ausbildung und Wissenschaft hätten sowohl die Mikroelektronik als auch die Biotechnologie beschleunigt, „das Internet und die Revolution in der Gentechnik sind nur zwei ihrer Resultate, die wir heute erleben“.