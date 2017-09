Hole-Punch Clouds Seltenes Phänomen: Osnabrücker fotografiert Wolkenlöcher

Osnabrück. Während eines Urlaubs in Finnland hat ein Mann aus Osnabrück ein seltenes Wetter-Phänomen fotografiert: sogenannte Locher-Wolken. Erzeugt werden sie durch Flugzeuge.

Großes Glück hatte der Osnabrücker Eckhard Stockmeier: Westlich der finnischen Hauptstadt Helsinki konnte er am Himmel Hole-Punch Clouds beobachten und auch fotografieren. Der Osnabrücker befand sich im August auf einer Schiffsreise und entdeckte frühmorgens das Phänomen am Himmel. „Ich wusste gar nicht, was ich da fotografiert habe.“ Erst eine intensive Online-Recherche zuhause brachte die Erkenntnis, dass es sich um Hole-Punch-Clouds handelte.

Stockmeier telefonierte daraufhin mit dem DWD, wo man ihm zum einen gratulierte, denn die Aufnahme dieses Phänomens wäre wie ein „Sechser mit Superzahl“. Darüber hinaus bat man ihn, seine Fotos dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu schicken. „Das habe ich natürlich gerne getan.“

Foto: Eckhard Stockmeier

Selten und surreal, so bezeichnet sie Sebastian Schappert, Meteorologe beim DWD. Die Rede ist von Hole-Punch Clouds, die im Deutschen auch „Locher-Wolken“ genant werden.

„Am Himmel zeigen sich diese Wolken in einem nahezu kreisrunden oder auch kanalförmigen Freiraum in einer relativ flach ausgeprägten Wolkendecke. Inmitten dieses Lochs bildet sich dann eine kompakte, zerfranste Wolke, die teils streifenförmig herabhängt“, schreibt Schappert.

Flugzeuge wohl Verursacher

Da sie sehr selten sind, war lange nicht klar, wodurch sie entstehen konnten. Allerdings vertreten Forscher die These, dass es meist Flugzeuge sind, die die Entstehung der Wolkenlöcher auslösen. Schappert dazu: „Wenn Flugzeuge einen ausgedehnten Wolkenteppich durchfliegen und stören, entstehen auf den Tragflächen von Flugzeugen oder auch an der Spitze sowie an der Rückseite der Propeller von Propellermaschinen lokal eng begrenzte Regionen mit Unterdruck. Dort kann sich die Luft schlagartig ausdehnen, wodurch die Temperatur dieser Luft und der darin enthaltenen Wassertröpfchen blitzartig um mehr als 20 Grad auf Temperaturen von unter -37 Grad Celsius absinkt.“

Dadurch entstehen aus den Wassertröpfchen Eiskristalle, die langsam gen Erdboden fallen, während in der geschlossenen Wolkendecke ein rundes oder auch ovales Loch entsteht. Allerdings ist dieser „Augenschmaus“, wie Schappert schreibt, nur von kurzer Dauer.