Babynahrung in Friedrichshafen vergiftet Lebensmittel-Erpresser: Polizei zeigt Bilder eines Verdächtigen

dpa/AFP Konstanz. Immer wieder werden Lebensmittelkonzerne erpresst und bedroht. In einem Markt in Friedrichshafen wurden jetzt manipulierte Produkte gefunden. Ein Erpresserschreiben gibt es auch.

Ein oder mehrere Täter haben in einem Fall von Lebensmittelvergiftung Handelskonzerne nach Angaben von Ermittlern um einen zweistelligen Millionenbetrag erpresst. Es sei damit gedroht worden, 20 verschiedene Lebensmittel zu vergiften, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Boger am Dienstag in Konstanz. Die Drohung sei in einer E-Mail auch an Verbraucherschutzorganisationen übermittelt worden.

Auf fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung wiesen die Erpresser demnach in einem Erpresserschreiben hin. Sie seien gefunden worden und hätten Ethylenglycol enthalten. Die Warnung vor vergifteten Lebensmitteln beschränke sich aber nicht auf Babynahrung, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. In dem Erpresserschreiben waren demnach keine bestimmten Lebensmittel genannt.

„Skrupelloser Täter“

„Wir nehmen die Drohung ernst“, so die Polizei. Der Täter hat nämlich vergangenen Woche vergiftete Lebensmittel in einem Laden in Friedrichshafen ausgelegt. „Wir müssen davon ausgehen, dass es sich um einen äußerst skrupellosen Täter handelt, der den Tod von Menschen in Kauf nimmt.“ Betroffen von der Erpressung sind Unternehmen im gesamten Bundesgebiet. In dem Schreiben sprach er konkret auch Märkte in Friedrichshafen und Süddeutschland an. Zudem drohten der oder die Täter damit, bundes- oder auch europaweit vergiftete Produkte in den Handel zu bringen.

Um den Fall zu klären, wurde eine Sonderkommission „Apfel“ mit rund 220 Ermittlern gegründet. Eine internationale Fahndung nach dem Erpresser, vor allem in Österreich und der Schweiz, läuft.

Der Verdächtige. Foto: Polizei Konstanz

Die Polizei veröffentlichte Fotos von einem noch unbekannten Mann, der in einem Markt in Friedrichshafen vergiftete Lebensmittel abgelegt hat. Auch ein Video von einer Überwachungskamera gibt es demnach. Es handele sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann mittlerer Größe mit schlanker, sportlicher Statur, sagte Stürmer. Der Mann habe „eventuell zur Tarnung“ eine Brille getragen. Besonders auffällig sei ein weißer Sohlenrand an den Sportschuhen des Abgebildeten. „Bei dem Mann handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Giftausbringer.“

Auf manipulierte Produkte achten

Bei der verwendeten Substanz soll es sich um Ethylenglycol handeln. Ethylenglycol ist bei Raumtemperatur eine farblose Flüssigkeit. Der Verzehr kann lebensbedrohlich sein. Die Polizei bat Kunden um Vorsicht und Aufmerksamkeit. Es drohten „sehr ernsthafte Gesundheitsgefahren bis hin zum Tod“, sagte ein Polizeisprecher. Die Menschen sollten auf manipulierte Produkte achten und die Polizei informieren. Es gebe aber keinen Grund für Panik und Hysterie.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verlangte generell eine rasche Kommunikation. „Verbraucher sollten so schnell wie möglich über Probleme mit Lebensmitteln informiert werden, gerade wenn eine Gefahr für Leib und Leben bestehen könnte“, sagte der Sprecher Niklaas Haskamp. Er fügte hinzu: „Wir können das im konkreten Fall nicht bewerten, da wir keinen Einblick in die Ermittlungsvorgänge und möglichen Gründe für den geplanten Veröffentlichungszeitpunkt haben.“

Ministerialrätin Petra Mock vom Verbraucherschutzministerium in Stuttgart erklärte: „Ordnungsgemäß verpackte Lebensmittel in Glasverpackungen haben üblicherweise einen Deckel, der nach innen gewölbt ist aufgrund des Vakuums.“ Beim Öffnen höre man ein Klacken.

In einer Pressekonferenz haben die Ermittler am Donnerstagmittag im Polizeipräsidium Konstanz die Öffentlichkeit informiert: