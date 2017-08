Mehr als 20.000 Euro Nach Überfall: Sparkasse und Bankräuber einigen sich

Ein Bankräuber und die Stadtsparkasse Düsseldorf haben sich in einem zivilrechtlichen Streit um die Rückzahlung der Beute geeinigt. Das bestätigte das Landgericht am Montag in Düsseldorf. Foto: dpa

Düsseldorf. Ein Bankräuber und die Stadtsparkasse Düsseldorf haben sich in einem zivilrechtlichen Streit um die Rückzahlung der Beute geeinigt. Das bestätigte das Landgericht am Montag in Düsseldorf.