Missbrauch von Notrufen Jugendliche mit Softair-Waffe lösen Polizei-Großeinsatz aus

Zwei Jugendliche haben sich am Sonntag in Erfurt einen Scherz mit einer Softair-Waffe erlaubt und einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Symbolbild: dpa

Erfurt. Nach den jüngsten Gewalttaten in Hamburg und Konstanz stockte am Sonntag auch vielen Erfurtern kurzzeitig der Atem. Ein Mann mit einer Waffe sei in der Innenstadt beobachtet worden, hieß es. Doch die Polizei konnte am Nachmittag Entwarnung geben.