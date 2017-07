Geduldsprobe Insgesamt 10.000 Kilometer Stau: Stress zum Urlaubsstart

München. Das Wochenende war ein schlechtes für den Start in den Urlaub - zumindest für Autofahrer. Auf rund 10 000 Kilometer summierten sich die Staus.

„Bleiben Sie daheim, wenn Sie nicht unbedingt jetzt in den Urlaub starten müssen“, hatte der ADAC im Vorfeld gewarnt. Und recht behalten: Mit mehr als 4000 Staus auf deutschen Autobahnen ist der Start in den Urlaub für viele Reisende am Wochenende zur stundenlangen Geduldsprobe geworden.

Mit Bayern und Baden-Württemberg waren am Freitag die letzten der 16 Bundesländer in die Sommerferien gestartet - in einigen anderen gehen sie bereits wieder zu Ende. Entsprechend viele Urlauber sind unterwegs.

Besonders schlimm war die Stausituation am Freitag: In insgesamt 3000 Staus reihten sich Fahrzeuge auf einer Gesamtlänge von rund 7000 Kilometern. „Das ist sehr, sehr viel“, sagte ein Sprecher des ADAC, der die Staudaten erfasst hatte. Am Samstag gab es noch 1200 Staus mit einer Gesamtlänge von 2784 Kilometern, am Sonntag ging es auf den Autobahnen zunächst recht ruhig zu, wie der ADAC berichtete.

Stauschwerpunkte waren der Autobahnring um München und die Autobahn A8 von München Richtung Salzburg. Auch auf der Autobahn A7 in Richtung Norden und anderen Verbindungen zu Nord- und Ostsee gab es erhebliche Behinderungen.