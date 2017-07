20.000 Gäste in Barcelona evakuiert Übertragung von „Tomorrowland“-Festival nach Großbrand beendet

Barcelona. Flammen lodern auf der Bühne, Chaos bricht bei Barcelona aus. Für Tausende Besucher endet die Live-Übertragung des belgischen „Tomorrowland“-Festivals schon kurz nach Beginn. Verletzt wird niemand - doch die Wut mancher Besucher ist groß.

Wegen eines auf der Hauptbühne lodernden Feuers sind am späten Samstagabend 22.000 Besucher bei Barcelona in Sicherheit gebracht worden, die zu einer Live-Übertragung des „Tomorrowland“-Festivals in Belgien gekommen waren. Videoaufnahmen zeigen hoch aufsteigende Flammen auf dem Gelände in Santa Coloma de Gramenet. Besucher berichteten von Chaos. Verletzt worden sei niemand, teilte der Notdienst mit. Die Organisatoren gaben ein „technisches Problem“ als Ursache an, ohne Details zu nennen. Das Feuer war bis Mitternacht gelöscht, das eigentlich bis zum Morgen dauernde Musik-Event, ein Partner-Festival zu „Tomorrowland“ in Belgien, wurde aber nicht fortgesetzt.

„Tomorrowland“ ist ein Festival mit elektronischer Tanzmusik, das seit Jahren in Belgien veranstaltet wird. Diesmal wurde das Fest auch in Barcelona, Dubai, Gelsenkirchen und anderen Städten mit Live-DJs und einer Übertragung der Mainstage aus Belgien gefeiert.

Das Feuer war während einer Feuerwerksshow auf der Bühne ausgebrochen. Deshalb wird als Ursache ein Schaden in der Pyrotechnik-Anlage vermutet. Auch die Überhitzung eines Scheinwerfers komme in Frage, berichteten spanische Medien.

„Ich stand weiter weg, aber meinem Freund ist Feuer auf die Schulter gefallen“, schrieb ein junger Mann auf Twitter. Eine Besucherin namens Julia sagte der Zeitung „La Vanguardia“, es habe „Chaos geherrscht“. „Wir hatten auf den Handys kein Signal, alle sind wie verrückt herumgelaufen“. „Einige Mädchen sind weinend auf Tragen weggebracht worden“, ergänzte der Katalane Toni.

Das frühe Ende des Festivals erzürnte manche. „Ich bin empört“, postete einer, „bedauerlich“, meinte ein anderer. Ob - wie von vielen Besuchern gefordert - das Eintrittsgeld zurückerstattet wird, wurde vorerst nicht bekannt.