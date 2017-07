Aufräumarbeiten laufen Hochwasserlage in Niedersachsen entspannt sich weiter

Hannover. Nach den Überschwemmungen südöstlich von Hannover laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Auf dem Weg Richtung Norden sind die Wassermengen geringer geworden. Die Behörden rechnen nicht damit, dass Menschen in Celle oder im Heidekreis in Gefahr geraten könnten.

Die Hochwasserlage in Niedersachsen hat sich am Wochenende deutlich entspannt. Zwar stiegen zunächst die Pegel an der Aller und am Unterlauf der Leine. Die Behörden sowohl in Celle als auch im Heidekreis rechneten am Sonntagnachmittag aber nicht mehr damit, dass Flüsse deutlich über die Ufer treten könnten. An den meisten Messstellen des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurden sinkende Pegelstände registriert. „Wir haben hier kein Hochwasser“, hieß es aus der Rettungsleitstelle in Celle. Auch im Heidekreis wurde die Hochwasserlage am Nachmittag als unkritisch bewertet.

In der stark betroffenen Kleinstadt Wolfenbüttel bei Braunschweig liefen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Fast alle Bewohner seien wieder in ihre Häuser zurückgekehrt und hätten in Abstimmung mit der Stadt damit begonnen, Sperrmüll an die Straße zu stellen, teilte die Stadtverwaltung mit. Einsatzkräfte unter anderem vom Technischen Hilfswerk und von der Feuerwehr waren dabei, Kellerräume leer zu pumpen. Auch ein Gymnasium in einem historischen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert ist stark betroffen. Bürgermeister Thomas Pink dankte erneut allen amtlichen und ehrenamtlichen Hilfskräften für ihren tagelangen Einsatz. „Ohne dieses Engagement wäre in Wolfenbüttel sicherlich ein noch höherer Schaden entstanden“, hieß es.

Die Urlauber im Harz ließen sich indes vom Hochwasser nicht die Ferienlaune vermiesen. „Unsere Partner haben weder von Stornierungen noch von vorzeitigen Abreisen berichtet“, sagte die Sprecherin des Harzer Tourismusverbandes, Christin Wohlgemuth. Dies liege sicherlich auch daran, dass die Aufräumarbeiten so schnell begonnen hätten und auf Hochtouren liefen. Seit Freitag wurden zahlreiche Straßensperrungen aufgehoben und zum Beispiel in Goslar Schäden an der Fahrbahndecke behoben. „Die Wanderwege sind mitunter noch aufgeweicht“, sagte die Sprecherin. Bergtaugliches Schuhwerk werde empfohlen. Darüber hinaus riet die Nationalparkverwaltung Harz am Wochenende von Mountainbike-Touren ab.

Hannover ist nach Angaben von Feuerwehrsprecher Martin Trang glimpflich davon gekommen. Zwar bestand am Sonntag noch die Meldestufe drei. Die Pegelstände seien aber seit Samstag gefallen, sagte Trang. Häuser hätten nicht evakuiert werden müssen. Überflutet worden seien aber ein Ausflugslokal in der Leinemasch sowie zwei Freibäder. „Die Investitionen der letzten Jahre in den Hochwasserschutz haben sich ausgezahlt“, erklärte der Sprecher.

Auch Braunschweig konnte das Hochwasser nach Angaben der Feuerwehr gut bewältigen und musste keine Hilfe von außen anfordern. Dies habe daran gelegen, dass die Stadt gut auf Hochwasserereignisse vorbereitet war, sagte der Leiter der Feuerwehr Braunschweig, Michael Hahne. Die Braunschweiger Polizei hatte am Samstag nach einem hilflos an einem See gesichteten Mann gefahndet. Diese Suche sei ergebnislos abgebrochen worden, sagte ein Sprecher. Offensichtlich sei der Mann doch nicht so hilflos gewesen, wie die Anruferin zunächst beschrieben hatte.