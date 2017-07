Evakuierungen Taifun „Nesat“ fegt über Taiwan: Viele Häuser ohne Strom

Ein Fischer vertäut im taiwanesischen Landkreis Yilan sein Boot, bevor Taifun „Nesat“ die Gegend erreicht. Foto: Chiang Ying-Ying

Taipeh. Der erste Taifun der Saison legt mit sintflutartigem Regen Teile der Inselrepublik lahm. Tausende werden evakuiert, ein Bergsteiger stürzt in eine Schlucht, als er sich vor dem Sturm in Sicherheit bringen will.