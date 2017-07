„Happy Hoppy“ Eisdiele in New York verkauft Eisbecher mit Heuschrecken

Eisdiele in New York verkauft Eisbecher mit Heuschrecken MEC öffnen

Der Eisbecher „Happy Hoppy“ besteht aus Vanilleeis, das mit Chipotle-Chili angereichert wurde, aus Mezcal-Caramel, einer kandierten Orangenscheibe und gerösteten Heuschrecken. Foto: Johannes Schmitt-Tegge

New York. Es gibt schon eine Menge außergewöhnlicher Eissorten, doch jetzt verkauft eine Eisdiele in New York Eisbecher mit einer ganz besonderen Zutat: gerösteten Heuschrecken.