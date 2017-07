Jeff Bezos wieder auf Platz 2 Das sind die aktuell reichsten Menschen der Welt

Jeff Bezos führte am 27. Juli 2017 nur für ein paar Stunden die Liste der Superreichen an und verdrängte damit den ständigen Spitzenreiter Bill Gates. Foto: imago/imagebroker

New York. Reichster Mann für einen Tag: Amazon-Chef Jeff Bezos, der am Donnerstag an die Spitze der „Forbes“-Liste der Superreichen geklettert war, musste den Titel schon wieder abgeben. Ein Überblick über die derzeit Reichsten Menschen der Welt.