Offenburg. Ein 13 Jahre alter Junge ist in der Nähe von Offenburg beim Mähen einer Wiese von einem sogenannten Balkenmäher eingeklemmt worden und wenig später gestorben.

Das Gerät habe ihn am Donnerstag aus noch ungeklärter Ursache an einen Baum gedrückt, teilte die Polizei in Offenburg mit. Familienangehörige eilten dem Jungen noch zu Hilfe und reanimierten ihn.

Der 13-Jährige kam zunächst in ein Krankenhaus, wo er starb. Das Unglück passierte an einem Hang in Oberharmersbach.