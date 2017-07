Großeinsatz für Feuerwehr Chemieunfall in Asperg

Chemieunfall in Asperg MEC öffnen

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind in Asperg nach einem Chemieunfall auf einem Firmengelände im Einsatz. Foto: Karsten Schmalz

Asperg. Ein Chemieunfall auf einem Firmengelände in Baden-Württemberg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. „In einem Gebäude sind in der Nacht noch unbekannte ätzende Stoffe ausgetreten“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Auch Rauch sei aufgestiegen.