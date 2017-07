Zug knallt gegen Prellbock Dutzende Verletzte bei S-Bahn-Unfall in Barcelona

Die beschädigte S-Bahn steht im Bahnhof Franca in Barcelona. Foto: Europa Press

Barcelona. Schock in der morgendlichen Rushhour in Barcelona: Eine S-Bahn kracht gegen einen Prellbock am Bahnsteigende. Ein Passagier wird schwer verletzt. Andere bluten am Kopf, weinen und stehen unter Schock. Über die Ursache des Unfalls wird noch gerätselt.