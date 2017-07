Dreijährige sterben bei Unfall Tragödie in den USA: Autistische Zwillinge ertrinken im Pool

Tragödie in den USA: Autistische Zwillinge ertrinken im Pool MEC öffnen

Tragischer Unfall in Long Island (US-Bundesstaat New York): Zwei autistische Kleinkinder sind in einem Pool ertrunken. Symbolfoto: Colourbox.de

Osnabrück. Tragischer Unfall in Long Island (US-Bundesstaat New York): Zwei autistische Kleinkinder sind in einem Pool ertrunken. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar.

Wie die „New York Post“ berichtet, war die Mutter der beiden dreijährigen Zwillinge am Mittwoch im Haus der Familie aufgewacht. Sie habe sich dann gewundert, dass die Kleinkinder nicht mehr im Haus waren. Auch der Bruder der Zwillinge wusste demnach nicht, wo sie abgeblieben waren. Leblos im Pool Als die Mutter aus dem Fenster sah, bemerkte sie, dass eines der Kinder leblos im Pool im Garten trieb. Sie zog das Kind laut „New York Post“ aus dem Wasser, beatmete es und rief einen Krankenwagen. Als die Polizei eintraf, wurde auch der andere Dreijährige gefunden – auf dem Boden des Pools. Die Kinder wurden ins Krankenhaus gebracht, doch für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie starben nach kurzer Zeit. Wie die Zwillinge aus dem Haus gelangten, sei derzeit noch völlig unklar, heißt es von Seiten der Polizei. Erst vor zwei Monaten sei die Familie in das neue Haus gezogen. „Es ist eine furchtbare Tragödie“, wird ein Nachbar zitiert.