Ein Mann wiederbelebt Zwei Badetote auf Usedom

Zinnowitz/Ahlbeck. Bei Badeunfällen sind am Donnerstag auf der Insel Usedom zwei Menschen ums Leben gekommen.

Wie ein Polizeisprecher in Anklam mitteilte, wurde am Vormittag in Zinnowitz ein Mann leblos aus der Ostsee geborgen und konnte nicht wiederbelebt werden. Knapp zwei Stunden später wurden in Ahlbeck eine Frau und ein Mann bewusstlos aus dem Wasser geholt. Bei der Frau scheiterten die Bemühungen, sie wiederzubeleben. Dort habe aber der Mann das Bewusstsein wiedererlangt.

Sein Zustand sei stabil und er wurde in eine Klinik gebracht. Details zu den Umständen der Badeunfälle sowie zu Identität und Herkunft der Betroffenen waren zunächst unklar.