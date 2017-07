N24 sagt: Beitrag war Scherz Haie am Hauptbahnhof Hannover? Moderatorin erntet Spott im Netz

Osnabrück. Die Moderatorin eines TV-Senders warnt vor Haien am überschwemmten Hauptbahnhof Hannover und erntet dafür Spott im Netz. Laut TV-Sender war es ein Scherz. Jetzt hat sogar die Stadt Hannover reagiert.

In den letzten Tagen führte Tief Alfred zu Überschwemmungen in ganz Niedersachsen – auch in Hannover waren Straßen überflutet und der Bahnhof stand unter Wasser. Im Netz wurde ein Bild gepostet, das den überschwemmten Bahnhof in der niedersächsischen Hauptstadt zeigen soll. Im Wasser schwimmen zwei Haie.

Die Moderatorin eines TV-Senders band den Tweet in ihre nüchterne Berichterstattung über das Unwetter in Deutschland ein. Sie weist darauf hin, dass sie die Echtheit dieses Bildes noch nicht bestätigen kann: „Es kursieren Bilder vom Hauptbahnhof Hannover. Angeblich sind dort Haie gesichtet worden. Wir schicken, sobald wir jemanden haben, dorthin, um das zu überprüfen“, sagt die Moderatorin auf N24.

War @N24 jetzt schon in Hannover, um zu überprüfen, ob da Haie im Hauptbahnhof sind? #twitterhaiepic.twitter.com/syY5UpXX7G - Übermedien (@uebermedien) 26. Juli 2017

Der Spott der Netzgemeinde und Fernsehzuschauer über die „Hai-Warnung“ ließ nicht lange auf sich warten. Denn dass der Beitrag als Scherz der Moderatorin gemeint sein sollte, glaubten die meisten nicht. Was aber sicher ist: Bei dem fotomontierten Bild mit den Raubfischen handelt es sich um einen Spaß, wie er in den Social-Media-Kanälen beliebt ist. Wer die Macher der ziemlich echt wirkenden Fotomontage sind, ist unbekannt.

Beitrag war Scherz

Der Beitrag sei ein Scherz gewesen, heißt es von einer Sprecherin von WeltN24. Die Moderatorin Antje Lorenz habe den Humor im Netz zum Thema Dauerregen zeigen wollen. „Diese Form des Umgangs mit der Aktualität in den Social Networks stellen wir häufiger vor. Unsere Zuschauer kennen das. Wir halten klar erkennbaren Humor in einer mehrstündigen Livestrecke durchaus für legitim.“ Eine Diskussion sei erst entstanden, als ein Ausschnitt aus der Moderation in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, „der die Einordnung raus lässt“, wie die Sprecherin schreibt. „So kann man wohl fast jeden Beitrag missverständlich gestalten.“

Stadt Hannover reagiert

Inzwischen gibt es unter dem Hashtag #twitterhaie zahlreiche Nutzer, die sich über die Fake-Raubfische und die Berichterstattung des Senders lustig machen. Auch die Stadt Hannover hat – jedoch unmissverständlich scherzhaft – reagiert: „Entwarnung, wir haben das Hai-Problem gelöst“, heißt es auf dem offiziellen Twitteraccount der Stadt.