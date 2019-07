Osnabrück. Wer kurzfristig in den Sommerurlaub fliegen möchte, sollte ein paar Dinge beachten. Hier kommen Tipps für einen Last-Minute-Urlaub.

Eine schlechte Nachricht vorweg: Last-Minute heißt nicht unbedingt billiger. Es bedeutet lediglich, dass die Reise kurzfristig gebucht wird. Wer trotzdem ein Schnäppchen machen möchte, sollte – egal ob online, am Flughafen oder im Reisebüro – auf jeden Fall die Reisepreise vergleichen. Dazu rät der Deutsche Reiseverband (DRV).



Die Deutschen verreisen laut des DRV immer mehr und geben auch mehr Geld für ihren Urlaub aus: Im Jahr 2018 haben die Bundesbürger 68 Milliarden Euro in Urlaubs- und Privatreisen investiert. Dies ist ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die gefragtesten Urlaubsziele der Deutschen bei Pauschalreisen waren im vergangenen Jahr nach Angaben des DRV Spanien, gefolgt von Griechenland und der Türkei.

Leistungen vergleichen

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen empfiehlt, den Preis eines Last-Minute-Angebotes mit dem einer herkömmlichen Reise zu vergleichen, um festzustellen, ob sich das vermeintliche Schnäppchen nicht doch als Mogelpackung erweist. Dabei sollten Urlauber nicht nur die Preise, sondern auch die angebotenen Leistungen prüfen.

Tipps zum Sparen

Wer online nach Schnäppchen sucht, sollte die Voreinstellungen auf der Homepage prüfen und die Filter löschen, um wirklich das günstigste Angebot angezeigt zu bekommen. Obwohl Voreinstellungen nach Angaben der Verbraucherzentrale nicht erlaubt seien, wählten manche Anbieter zusätzliche Leistungen wie Reiserücktrittsversicherungen im Voraus aus.

Die besten Voraussetzungen für ein Schnäppchen beim Sommerurlaub – egal ob in den Städten, Bergen oder am Strand – haben nach Angaben eines DRV-Sprechers die Urlauber, die bei der Wahl des Abflughafens, des Ziels, des Zeitraums und der Unterkunft flexibel sind. Welche Last-Minute-Reiseziele besonders günstig sind, könne pauschal nicht gesagt werden. Da hilft nur: Angebote vergleichen. Der DRV rät dazu, von einem Flughafen in einem Bundesland zu fliegen, in dem noch keine Ferien sind. Außerdem sind Abflüge nach Angaben des DRV unter der Woche häufig günstiger als solche am Samstag.

Wohin reisen Deutsche im Sommer?

In diesem Jahr gefragt sind neben Nord- und Ostseeküste vor allem Flugreisen an die Strände des Mittelmeers. Laut dem DRV sind 2019 Reisen in die Türkei, nach Spanien, Griechenland, Bulgarien, Tunesien und Ägypten beliebt.

Egal wohin und wann gebucht wird: Die Verbraucherzentrale rät Reisenden dazu, nicht zu voreilig zu buchen. Denn Reiseverträge sind nicht so leicht widerrufbar – egal ob sie online oder im Reisebüro gebucht wurden.