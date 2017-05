Protest gegen Walfang? Kleine Meerjungfrau in Kopenhagen mit Farbe beschmiert

Kleine Meerjungfrau in Kopenhagen mit Farbe beschmiert MEC öffnen

Ein Mann fotografiert die mit roter Farbe beschmierte Statue der kleinen Meerjungfrau im Hafen von Kopenhagen. Foto: Dresling Jens

Kopenhagen. Die Statue der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen ist in der Nacht zu Dienstag mit roter Farbe besprüht worden. Das teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Täter hinterließen eine Nachricht auf dem Asphalt am Ufer mit dem übersetzten Wortlaut: „Dänemark beschütze die Wale der Färöer Inseln“.