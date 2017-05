Mann überwältigt von Hilfsangeboten Vater sucht Kleid für autistische Tochter – Post geht viral

Osnabrück. Auf Twitter sucht ein Vater ein Kleid für seine autistische Tochter. Binnen weniger Stunden wird der Aufruf 2000 Mal geteilt – mit Erfolg?

„Ich bin überwältigt von dieser Anteilnahme“: Diesen Tweet setzte ein Twitter-Nutzer, der den Namen „Feen_Papa“ trägt, am Montag ab. Mit „dieser Anteilnahme“ meint der Kaltenkirchener die Welle an Hilfsangeboten, die ein Tweet vom Vortag hervorgerufen hatte.

Nutzer wollen helfen

Der Mann postete ein Bild von einem weißen Kleid – und bat die Nutzer um Hilfe. „Meine Tochter ist ein #Autist und trägt nur dieses eine Kleid von #YIGGA / #ernstingsfamily. Wer hat dieses Kleid in Größe 152 / 158 / 164“, fragte der Mann. Binnen weniger Stunden wurde der Tweet mehr als 2000 Mal geteilt, zahlreiche Nutzer boten in den Kommentaren ihre Hilfe an. Sie durchstöberten das Netz nach dem Kleid und posteten Links mit Hinweisen darauf, wo man zumindest den Stoff für das Lieblingskleidungsstück herbekommen könnte.

Meine Tochter ist ein #Autist und trägt nur dieses eine Kleid von #YIGGA / #ernstingsfamily . Wer hat dieses Kleid in Größe 152 / 158 / 164 pic.twitter.com/idJSFdUJRn - Elfenmädchen_Paps (@Feen_Papa) 28. Mai 2017

Einige Nutzer äußerten aber auch die Vermutung, bei dem Aufruf handele es sich um einen Marketing-Gag des Textilunternehmens „Ersting‘s family“, da der Vater des autistischen Mädchens extra für seine Anfrage einen Twitter-Account hergestellt hatte und zudem für Medienanfragen nicht zu erreichen war. Gegenüber der „Berliner Morgenpost“ erklärte das Textilunternehmen jedoch, dass es sich um eine ernst gemeinte Anfrage handeln würde.

Textilunternehmen hilft

„Ernsting‘s family“ meldete sich unter dem Tweet des Vaters und bot Hilfe an. „Wir haben alle Maschinen angeworfen und sind fleißig auf der Suche nach einer Lösung! Wir melden uns, sobald wir mehr wissen!!!“, hieß es zunächst. Wenige Stunden später dann die gute Nachricht für die autistische Tochter: „Wir schneidern das Kleid exklusiv nach!!! Dazu haben wir ein Exemplar gefunden, das wird nun nachzeichnen und nur für Maggie produzieren!“, twitterte die Textilfirma.