Viraler Post auf Twitter Mann will Freundin mit Blumen überraschen – und schenkt Salatkopf

Seit rund einem Jahr sind Jailyn und ihr Freund Jamarcus ein Paar. Vor einigen Tagen wollte der US-Amerikaner seine Partnerin mit einem Geschenk überraschen – nämlich Blumen. Doch irgendetwas ging dabei wohl schief. „Ich habe geschlafen und er weckte mich auf, indem er an meinem Fenster klopfte. Ich machte die Tür auf und er hatte einen Salatkopf in der Hand und lächelte dabei“, erzählte Jailyn gegenüber der britisch-amerikanische Nachrichtenwebsite Mashable. Sie habe danach angefangen zu lachen und ihn geküsst, berichtet sie. „Er wusste überhaupt nicht, was es war, bis ihm gesagt habe, es sei ein Salatkopf“, sagte Jailyn.

Ihre Mutter stand demnach neben der Tür und musste über die kuriose Panne lachen, aber sie hielt die Aktion für sehr süß, so die Frau. Jamarcus sei verwirrt gewesen, als er von seiner Freundin aufgeklärt wurde. „Er hat tatsächlich gedacht, dass es Blumen sind“, so Jailyn.

Die Frau postete ein Foto von den vermeintlichen Blumen auf Twitter – und löste damit eine heftige Diskussion unter den Nutzern aus. Mehr als 40.000 Mal wurde der Beitrag retweeted, rund 156.000 Nutzer haben ihn geliked, zahlreiche Kommentare befinden sich unter dem Tweet. Einige Nutzer fragen sich, wie man Blumen nur mit einem Salatkopf verwechseln kann. Doch die Mehrheit findet das Geschenk sogar sehr süß.

My boyfriend brought me this thinking it was a flower but it's lettuce pic.twitter.com/jLu7GKxWN9