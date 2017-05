Auch Niedersachsen Schwerpunkt Hat russische Pflegemafia System für Abrechnungsbetrug aufgebaut?

Ambulante Pflegedienste

Mit ambulanter Pflege, auch „häusliche Pflege“ genannt, erhalten pflegebedürftige Menschen medizinische, pflegerische und hauswirtschaftliche Versorgung im häuslichen Umfeld. Die ambulante Pflege und die Betreuung von Pflegebedürftigen kann sowohl durch einen ambulanten Pflegedienst als auch durch pflegende Angehörige durchgeführt werden.

In Deutschland waren Ende 2015 knapp 2,9 Millionen Menschen pflegebedürftig. 73 Prozent von ihnen oder 2,08 Millionen Personen wurden zu Hause versorgt, davon 1,385 Millionen ausschließlich von den eigenen Angehörigen und 692.000 auch durch ambulante Pflegedienste.

Zum selben Zeitpunkt gab es rund 13.300 ambulante Pflegedienste mit 356.000 Beschäftigten (plus 11 Prozent gegenüber 2013), darunter waren 69 Prozent teilzeitbeschäftigt. 65 Prozent der Pflegedienste arbeiteten in privater Trägerschaft, 33 Prozent im Auftrag der Wohlfahrtsverbände, also etwa von Caritas und Diakonie. Im Schnitt betreute ein Pflegedienst 52 Pflegebedürftige. Bei den Privaten waren es allerdings nur 40, bei den Freigemeinnützigen dagegen 74. (KNA)