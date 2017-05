Aktion in Australien Ben & Jerry‘s verbannt Kugeln derselben Eissorte – warum?

Osnabrück. Bei Ben & Jerry‘s dürfen die Kunden in Australien bis auf Weiteres keine zwei Eiskugeln mit derselben Geschmacksrichtung bestellen. Was steckt hinter der Aktion?

Mit einer kuriosen Aktion macht sich der bekannte Eis-Hersteller „Ben & Jerry‘s“ in Australien für die Homo-Ehe stark. Auf Twitter erklärte das Unternehmen, dass es in den Filialen in Down Under bis auf Weiteres keine zwei Eiskugeln derselben Sorte mehr verkaufen werde. „Stell Dir vor, Du gehst in unsere Eisdiele und möchtest zwei Kugeln deiner Lieblingseissorte haben – doch dann stellst Du fest, dass das nicht erlaubt ist – weil Ben & Jerry’s es untersagt haben. Du wärst vermutlich aufgebracht“, teilt das Unternehmen in einem Statement mit.

Abstimmung am 13. Juni

In einem Video erklärt die Kette, warum sie sich zu diesem Schritt entschieden hat. „Habt ihr dadurch keine Wahl? Viele Australier haben ebenfalls keine Wahl...den Partner zu heiraten, den sie lieben.“ Ben & Jerry‘s sei der Überzeugung, dass Liebe in verschiedenen Formen vorkomme - und dass jeder eine Wahl haben müsste.

Hintergrund dieses Protests ist eine Abstimmung im Parlament in wenigen Wochen: Am 13. Juni entscheiden die Abgeordneten in Australien, ob die Homo-Ehe legalisiert werden soll.

Laut Umfragen ist die Mehrheit der Australier für eine Legalisierung. Ben & Jerry‘s möchte mit dieser Aktion den Druck auf die Abgeordneten erhöhen, für die gleichgeschlechtliche Ehe zu stimmen.