1,99 Euro für 600 Gramm Steaks Shitstorm gegen Aldi wegen Billig-Fleisch

Osnabrück. 600 Gramm Nackensteaks für 1,99 Euro? Für dieses Angebot bezieht Aldi derzeit reichlich Prügel auf Facebook. Wie kam es dazu?

Für die Preise seines Grillfleischs erntet der Discounter Aldi derzeit einen Shitstorm in den sozialen Netzwerken. Vor einigen Tagen hatte Aldi-Süd eine 600 Gramm-Packung mit Nackensteaks im Angebot. Der Preis dafür: 1,99 Euro. Ein Facebook-Nutzer echauffierte sich über diesen aus seiner Sicht zu niedrigen Preis. Er schrieb Aldi öffentlich an.

Was ist Fleisch wert?

„Wenn man die Marinade, die Plastikverpackung und die Tamponage, den Transport und die sonstigen Logistik- und Dienstleistungskosten aller am Produkt Beteiligten – vom Bauern, über den Schlachthof, bis hin zum Verkaufspersonal im Laden – abzieht und dann noch berücksichtigt, dass Ihr bei der ganzen Geschichte sicherlich nicht drauf legt, sondern am Ende auch noch eine Marge übrig bleibt, kann man sich in etwa ausrechnen, was bei Euch das Fleisch ,wert‘ ist, das am Ende auf dem Teller liegt“, schrieb der Facebook-Nutzer.

Aldi soll Marktposition anders nutzen

Von einem preiswerten Produkt könne dabei keine Rede sein. „Das ist einfach nur billigster Dreck, für dessen Produktion alles und jeder bis zum Anschlag ausgebeutet wurde – am meisten die, die sich am wenigsten wehren können: die Tiere“, schrieb er in dem Eintrag weiter. Das Verhalten des Discounters könne man mit nur einem Wort beschreiben: krank. Es sei zudem verantwortungslos, dass Aldi seine Marktposition nicht dazu nutze, „um mit gutem Beispiel voran zu gehen und die Zustände positiv zu verändern.“ Stattdessen werden die Preise durch solche Angebote noch weiter gedrückt.

Mehr als 3000 Kommentare

Der Post des Mannes hat in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen. Mehr als 3000 Mal wurde er bereits kommentiert, zudem rund 15.000 Mal geteilt. Viele teilen die Auffassung des Nutzers und kritisieren den geringen Preis für das Fleisch.

Aldi verbirgt Kritik zunächst

Zunächst hatte Aldi den Beitrag des Mannes auf Facebook verborgen, weil er angeblich gegen die Netiquette des Unternehmens verstieß. Diesen Schritt machte der Discounter allerdings kurze Zeit später wieder rückgängig. Zudem äußerte er sich zu den Vorwürfen des Nutzers. „Wir wissen, dass wir als einer der führenden Discounter die Aufgabe haben, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen – dies gilt nicht nur in Bezug auf Menschen und unsere Umwelt, sondern auch für den Umgang mit Tieren“, schrieb Aldi Süd in der Stellungnahme. Weiter heißt es: „Mit unserem Engagement in der branchenübergreifenden, freiwilligen Initiative Tierwohl setzen wir uns für die Förderung einer tierartgerechten und nachhaltigen Fleischerzeugung ein.“

Späte Antwort

Doch die Kritik hält an – unter anderem auch deshalb, weil Aldi rund anderthalb Wochen verstreichen ließ, ehe der Discounter auf die Beschwerde antwortete. Auch an der Initiative Tierwohl, auf das sich Aldi beruft, lassen die Facebook-Nutzer kein gutes Haar. „Sorry Aldi. Aber das Label ist doch nur Augenwischerei“, schreibt ein Nutzer. Mittlerweile hat sich auch der Deutsche Tierschutzbund zu dem Billig-Angebot geäußert. „Tiere haben keinen Preis, sondern einen Wert. Ein Nackensteak für 1,99 Euro reduziert das Tier auf Ramschniveau. Wer das mit Leistungen im Rahmen der Initiative Tierwohl zu verteidigen versucht, entlarvt diese Branchenlösung als das, was es ist: Verbrauchertäuschung und pures Greenwashing. Das sollte ALDI SÜD eine Lehre sein, nicht zum Wiederholungstäter zu werden“, wird Präsident Thomas Schröder in einer Mitteilung zitiert.

Dennoch kritisieren nicht alle Nutzer Aldi. Einige betonen, dass es eben gewisse Nachfrage für Fleisch zu diesem Preis gebe, die Aldi bediene. Die Verbraucher seien in der Verantwortung. Sie könnten immerhin selbst bestimmen, was sie kaufen und was nicht.