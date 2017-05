Ein Superstar im Abseits Darum wurde Helene Fischer beim Pokalfinale ausgepfiffen

cob/chl Osnabrück. Helene Fischer gilt als Deutschlands Schlagerstar Nummer 1. Doch ihr Auftritt in der Halbzeitpause des Pokalfinales geriet zum Fiasko: Sie wurde genadenlos ausgepfiffen. Doch wie konnte es dazu kommen? Eine Analyse.

Helene Fischer ist eine Gewinnerin. Mit ihrer Musik füllt die 32-Jährige regelmäßig die größten Arenen Deutschlands, mehr als zehn Millionen Tonträger hat sie in ihrer langen und erfolgreichen Karriere schon verkauft. Helene Fischer ist nicht nur eine Sängerin, sie ist ein stets gut gestyltes Kunstprodukt. Skandale sucht man in der Vita der Blondine vergeblich, stattdessen führt die gebürtige Russin mit Schlagermoderator Florian Silbereisen (zumindest nach außen) eine Bilderbuchbeziehung.

Immer kontrolliert, immer Profi: Helene Fischer weiß ganz genau, wie sie sich verkaufen muss – auch in schwierigen Situationen. Das hat sie durch ihren umstrittenen Auftritt in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Finales zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt erneut eindrucksvoll bewiesen. „Atemlos durch die Nacht“ ist ihr größter Hit – und atemlos müssen die Fußballfans Samstag nach der Halbzeitpause im ausverkauften Berliner Olympiastadion tatsächlich gewesen sein. Jedenfalls der Lautstärke des Pfeifkonzerts nach zu urteilen, mit dem viele von ihnen den Auftritt der Schlagersängerin begleitet haben. Doch warum endete die Show in einem Fiasko? (Weiterlesen: Fischer bereut, Bobic kritisiert und der DFB überdenkt)

Die Person: Der Einsatz des Schlagerstars schien eine sichere Bank zu sein: Fischer ist beliebt, Fußball auch. Als Fischer 2014 nach dem WM-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft ein Konzert am Brandenburger Tor gab, jubelten ihr – und den Weltmeistern – die Massen noch zu. „Warum sie bei diesem Auftritt nicht fehlen durfte? Die Deutschen lieben ihre Fußballmannschaft. Und die Deutschen lieben ebenso sehr Helene Fischer“, tönt die Sängerin auf ihrer Homepage. Doch diese Einschätzung ist falsch. Denn kaum eine Sängerin polarisiert derart wie die 32-Jährige. Ihre Fans bezahlen dreistellige Beträge, um ihr Idol live zu sehen. Doch von vielen Menschen wird sie gehasst, ihre Musik als seichter Kommerzschlager verurteilt. Satiriker Jan Böhmermann bezeichnete sie als „singende Sagrotan-Flasche“ – und meinte damit: Fischer ist Mainstream, sie ist der Inbegriff der deutschen Reinlichkeit und Perfektion. Zudem gibt es kaum Wege, dem Fischer-Hype zu entgehen. Sowohl in den Medien als auch auf Partys ist sie mitsamt ihrer Musik omnipräsent.

Auch nach dem Pfeifkonzert bediente sie wieder gekonnt ihr Sauberfrau-Image. Keine Wut, kein Beklagen über das Verhalten der Fans. Stattdessen gute Miene zum bösen Spiel: „Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch“, sagte sie am Sonntagabend in der Sendung „Mensch Gottschalk“. „Ich hab mir so ’ne dicke Haut in den letzten Jahren (zugelegt), und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen.“

Die ominöse Wette: Der Schlagerstar erklärte die Pfiffe gegen sich noch am Samstagabend mit einer angeblichen Wette, die Wirte aus Frankfurt initiiert hätten. Sie versprachen demnach Freibier, wenn die Eintracht-Fans den Auftritt Fischers mit einem gellenden Pfeifkonzert quittieren. „Ich muss sagen: Wette gewonnen“, erklärte die Sängerin im „Sportschau Club“. Der Hintergrund: Viele Frankfurter warfen dem DFB vor, mit der Entscheidung, die Schlager-Queen singen zu lassen, wenig Fingerspitzengefühl bewiesen zu haben. Denn Fischer trat 2013 auf dem Bankett des BVB nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Bayern München auf – bekleidet mit einem schwarzen Glitzerpulli, der das Emblem des Ruhrpott-Clubs trug. Noch am Samstag verteidigte sich Helene Fischer gegen den Vorwurf, sie sei BVB-Fan. Doch achtet man auf ihre genaue Wortwahl, lässt sich schon erahnen, dass sie womöglich nicht ganz unparteiisch ins Finale ging. „Ich bin kein ausgewiesener Dortmund-Fan“, kommentierte sie im „Sportschau Club“, schob dann aber noch nach: „Ich habe ganz ehrlich vom ganzen Herzen beiden Mannschaften die Daumen gedrückt.“



Unklar bleibt weiterhin, ob Frankfurter Kneipenbetreiber tatsächlich vor dem Spiel eine Wette ins Leben gerufen hatten. Dem Hotel- und Gastronieverband Dehoga Hessen ist keine derartige Aktion bekannt, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion. Die Recherche in den sozialen Netzwerken ergibt jedoch, dass die Frankfurter Fans tatsächlich dazu aufgerufen wurden, den Auftritt Fischers mit Pfiffen zu begleiten. Diverse Kneipen in der Stadt hätten dazu aufgerufen und dabei angekündigt, Freibier auszuschenken, heißt es in Facebook-Einträgen, die am Samstagmittag die Runde machten. (Weiterlesen: Warum ein Sieg von Eintracht Frankfurt dem DFB-Pokal gut getan hätte)

Kommerzialisierung: Eigentlich hätte es der DFB ahnen können, dass man sich mit dem Auftritt in die Nesseln setzt. Bereits in der vergangenen Woche hatte der FC Bayern Prügel bezogen, als der Verein Popstar Anastacia so lange singen ließ, dass die zweite Halbzeit im Spiel gegen den SC Freiburg mit fast zehnminütiger Verspätung begann. Das eigentliche Spiel sei mittlerweile nachrangig geworden, dem Event-Charakter und den kommerziellen Interessen werde Vorrang gewährt, hieß es nicht nur vonseiten der Freiburg-Offiziellen. Die Tatsache, dass sich der Fußball immer weiter von der Basis entfernt, sorgt für harsche Kritik bei den deutschen Fußball-Fans. Der Auftritt des Schlagerstars hat diese Tendenz eher noch weiter befördert – und somit Öl ins Feuer gegossen. Dazu passt auch, dass es laut Medienberichten nicht ausschließlich die Eintracht-Anhänger waren, die Helene Fischer im Berliner Olympiastadion auspfiffen. Auch die Dortmund-Fans sollen mitgemacht haben – Anhänger, die sich seit Jahren gegen die fortschreitende Kommerzialisierung des Fußballs zur Wehr setzen.

„Es ging nicht primär um die Fischer als Person oder ihren Gesang, sondern darum, dass der DFB das Produkt Fußball nicht zu vermarkten hat mit irgendwelchen Show Acts wie beim Super Bowl. Wir wollen ehrlichen Männerfußball und keine Popqueen!“, heißt es in einer Stellungnahme der Frankfurt-Fans auf Facebook. Auch der Erstligist betonte auf Twitter, dass die Pfiffe nichts mit Helene Fischer an sich zu tun gehabt hätten. In dem sozialen Netzwerk machte diesbezüglich sogar der Begriff „Helene-Fischerisierung“ die Runde Die Satire-Homepage „Postillon“ schoss ebenfalls gegen den Deutschen Fußballbund: Im nächsten Jahr solle das Pokalfinale in der Pause eines regulären Helene-Fischer-Konzerts stattfinden, um die Schlager-Fans zu belustigen, witzelt der „Postillon“. Die Häme und der Spott, die sich der DFB anhören müssen, zeigen ziemlich klar, dass den Fans vor allem eines wichtig ist: der Sport an sich.

Möglicherweise bewegt das Fiasko vom Samstag den DFB zum Umdenken und zur Entscheidung, in Zukunft auf derartige Show-Einlagen zu verzichten. „Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern“, teilte der DFB am Sonntag mit.

Fazit: Das Pfeifkonzert gegen Helene Fischer monokausal erklären zu wollen, greift definitiv zu kurz. Letztlich scheint ein Mix verschiedener Faktoren zu dem Eklat geführt haben, für den letztlich der DFB die Hauptverantwortung trägt. Fakt ist, dass der Verband damit weder den Fußballfans noch der Sängerin einen Gefallen getan hat.