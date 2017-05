Fünf Zählflüge Seehund-Inventur in der Nordsee wird vorbereitet

Husum. Die Seehunde im Wattenmeer werden seit einem Vierteljahrhundert regelmäßig per Flugzeug gezählt. Insgesamt fünf Zählflüge starten im Juni und im August zeitgleich in Deutschland, Dänemark und den Niederlanden.

An der Nordseeküste bereiten sich die Wissenschaftler auf ihre jährliche Seehund-Zählung vor. Für die „Inventur“ fliegen die Robben-Zähler jeden Sommer mehrfach die Küsten zwischen den Niederlanden und Dänemark ab. Die Seehundzählung findet im Rahmen des internationalen Seehundschutzabkommens statt.

Bei der Robben-Inventur erfassen die Experten den Seehundbestand im Gebiet vom niederländischen Den Helder bis zum dänischen Esbjerg. Im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein zählt Biologe Thomas Grünkorn die Robben im Bereich von der Elbmündung bis zur Insel Sylt. Hier leben knapp 40 Prozent der Seehunde des gesamten Wattenmeeres.

Für die Bestandserfassung per Flugzeug fliegt Grünkorn bei Ebbe das Gebiet entlang festgelegter Routen ab. Gezählt wird an insgesamt fünf Tagen in den Monaten Juni bis August bei Ebbe. In dieser Zeit der Jungtieraufzucht und des Haarwechsels befinden sich viele Seehunde auf den Sandbänken und Stränden. Da sich ein Teil der Tiere im Wasser aufhält, werden bei den Zählungen nur rund 70 Prozent erfasst.

„Wir haben digitale Karten, wir führen GPS-Geräte mit - ich weiß jetzt schon, wo ich lang fliegen werde“, sagte Grünkorn. Die Zickzack-Route ist im Vorwege ist genau berechnet. Durch die sekundengenaue Zeit der Kameraaufnahmen weiß Grünkorn daher nach der Landung, wo die Seehunde sich aufhielten. Die Seehundzählungen sind Teil eines internationalen Abkommens zum Schutz der Tiere.