Weinböhla. Eine Frau hat in ihrem Auto in Sachsen anscheinend alleine ein Kind zur Welt gebracht und ist nach Komplikationen gestorben. Wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte, ist der kleine Junge aber wohlauf.